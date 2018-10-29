 Минсельхоз повысил прогноз экспорта пшеницы — Агроинвестор
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Минсельхоз повысил прогноз экспорта пшеницы
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
29 октября 2018
ФАС не исключает введения ограничений на вывоз в случае роста цен на хлеб
К 26 октября пшеница в России убрана с 99% площадей
Фото: М. Стулов

По итогам сезона-2018/19 экспорт зерновых агрокультур может составить 38-39 млн т, из них пшеницы — 33-34 млн т. Об этом заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на совещании с представителями крупнейших компаний-экспортеров зерна. Предыдущий прогноз аграрного ведомства был на уровне 35-37 млн т, в том числе 30 млн т пшеницы.

К 22 октября без учета торговли со странами Евразийского экономического союза вывезено более 18 млн т зерна — на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. В том числе поставки за рубеж пшеницы составили 15,5 млн т, на треть опередив прошлогодние показатели. «Дмитрий Патрушев подчеркнул, что задачей Минсельхоза является обеспечение потребностей российского рынка в зерне для производства муки, хлеба, макаронных изделий и кормов для животных. В связи с этим участники встречи высказали предложения по сохранению баланса между увеличением экспортных показателей и одновременно насыщением внутреннего рынка», — сообщает пресс-служба ведомства.

В то же время никаких конкретных мер по сохранению баланса по-прежнему не озвучено, сообщил «Агроинвестору» президент Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции Сергей Балан. «Минсельхозом были названы новые цифры экспорта — до 40 млн т, однако как это будет администрироваться, никто не знает», — отметил Балан. По его словам, по договоренности с Минсельхозом экспортеры предоставляют в ведомство актуальную информацию о контрактах.

В этом сельхозгоду Минсельхоз прогнозирует валовой сбор зерновых в объеме 109 млн, из которого почти две трети приходится на пшеницу. В середине октября на уровне 109 млн т оценивал нынешний урожай зерновых и аналитический центр «СовЭкон», в том числе 69,8 млн т пшеницы. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ожидает сбор в 110,6 млн т (70,6 млн т пшеницы), аналитический центр «Русагротранса» - в 109,7 млн т (70,1 млн т пшеницы).

Таким образом, оценка Минсельхоза, приблизившись к прогнозам экспертов, стала более оптимистичной, отмечает гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. «Соответственно, экспортные возможности также повышаются», — сказал он «Агроинвестору». Рылько заметил, что текущий прогноз ИКАР по экспорту пшеницы в этом сезоне — 33 млн т, то есть примерно на уровне ожиданий аграрного ведомства. «При этом экспортные цены сейчас не растут, а напротив снижаются. Поэтому с точки зрения внутреннего рынка ситуация постепенно нормализуется», — добавил гендиректор ИКАР.

Согласно данным агроведомства на 26 октября, зерновые и зернобобовые агрокультуры убраны с 97% площадей, намолочено 113,1 млн т в бункерном весе. В том числе пшеница обмолочена с 99% к уборочной площади, получено 73,2 млн т. В прошлом году урожай пшеницы составил 85,9 млн т в чистом весе.

В случае угрозы роста цен на хлеб правительство может ввести ограничения на экспорт зерна, в свою очередь заявил в конце прошлой недели глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. «При таком уровне урожайности, который мы достигли, при таком уровне экспорта, правительство, в случае, если будет угроза роста цен на хлеб, может просто ограничить экспорт зерна», — сказал Артемьев в кулуарах конференции «Антимонопольное регулирование в России» (цитата по ТАСС). В то же время он заверил, что сейчас «условий для роста цен на хлеб нет». В связи с этим ведомство рекомендовало своим региональным управлениям усилить антимонопольный контроль над ценами на хлеб и муку.

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