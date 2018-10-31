Снегопад остановил уборку сои в Приамурье

Прошедший в Амурской области в минувшие выходные снегопад полностью парализовал уборку сои. По данным Минсельхоза России, к 29 октября в регионе, на который приходится почти треть общероссийских уборочных площадей агрокультуры, аграрии успели обмолотить 75%. Собрано 831 тыс. т соевых бобов в бункерном весе, что на 20% больше показателя 2017-го.



«К сожалению, пришедший циклон создал серьезные проблемы для аграриев, — рассказал изданию «Амур.инфо» начальник управления растениеводства региона Александр Седых. — Больше всего пострадал Шимановский район, здесь высота снежного покрова достигает 40 см. В южных районах этот показатель чуть лучше — 14 см, в центральных — 4-5 см». В результате уборочные работы в понедельник и во вторник встали во всех районах Амурской области. В то же время в регионе еще держится плюсовая температура, поэтому чиновники местного департамента сельского хозяйства надеются, что снег растает. Так, согласно прогнозу Амурского гидрометцентра, 1 ноября осадков в области не ожидается, температура ночью составит -4...+1°С, днем — +6...+11°С.



По словам Седых, похожая ситуация была в прошлом году, когда снег выпал 21 октября, однако через несколько дней он сошел. «На амурских полях успели собрать всю сою и даже получить рекордный урожай», — напоминает глава управления. В 2017-м в Амурской области вырастили 1,3 млн т сои — более 35% общероссийского урожая.



Ничего критичного в прошедшем снегопаде нет, уверен ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. «На Алтае снег выпадал месяц назад, однако он растаял, и уборка была успешно продолжена», — напоминает Хотько. Он также отметил, что в Амурской области не первый раз аграрии убирают сою в конце октября, причем в этом году работы идут опережающими темпами. «Прогноз погоды на ближайшие две недели благоприятный, поэтому о рисках потери урожая говорить сейчас не приходится. Правда, не исключено, что влажность бобов станет выше, и аграриям придется понести дополнительные затраты на сушку и подработку», — добавил Хотько.



В этом году посевы сои в Амурской области увеличены на 1,9% до 986 тыс. га, следует из данных Росстата. Однако из-за дождливого лета, разлива рек и водохранилищ около 117 тыс. га погибло. Площадь к уборке, по информации Минсельхоза, составляет 869 тыс. га, при этом урожайность заметно ниже прошлогодней и составляет в среднем по региону 12,8 ц/га против 15,4 ц/га на эту дату в прошлом году.



В целом по России урожайность сои соответствует прошлогоднему уровню — 15,7 ц/га. По информации Минсельхоза, к 29 октября агрокультура обмолочена с 2,2 млн га или 80,5% к уборочной площади (в 2017-м — 1,8 млн га). Собрано 3,5 млн т в бункерном весе против 2,8 млн т на эту дату годом ранее. В прошлом году урожай сои составил 3,6 млн т, в этом, согласно прогнозу ИКАР, она может достичь 4,05 млн га.

