Суд взыскал 1 млрд рублей с зернотрейдеров за махинации с НДС

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону утвердил решения о взыскании почти 1 млрд руб. с трех аффилированных компаний, признанных виновными в использовании схемы ухода от налогов при торговле зерном. Как сообщает «Интерфакс», это первые вступившие в силу судебные акты по новой статье 54.1 Налогового кодекса («пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы»). ФНС подтвердила «Агроинвестору» эту информацию.



Взыскание наложено на три компании: краснодарские ООО «Сельхозкапитал», ООО «Парустрейд» и ООО «Эммер трейд», которые суд признал аффилированными друг с другом. Сумма претензий к ним составила 606 млн руб., 345 млн руб. и 10 млн руб. соответственно. Как говорится в решении суда в отношении «Сельхозкапитала», санкции были применены по результатам налоговой проверки за период с октября 2016 года по июнь 2017-го. В ходе нее инспекторы установили, что компания произвела налоговые вычеты НДС по сделкам со спорными контрагентами в размере 413 млн руб. В результате вместе с этой суммой компании был доначислен штраф в 165 млн руб. и пени 27 млн руб.



Как следует из решения суда, «Сельхозкапитал» закупал сельхозпродукцию по цепочке контрагентов и поставлял ее в порты Новороссийска, Азова и Тамани. Так, в деле фигурируют компании-посредники ООО «Грааль», «Грас», «Мегаинновация», «Труд», «Лаго» и около десятка других. При этом в действительности «Сельхозкапитал» осуществлял закупки у сельхозпроизводителей, пользующихся специальными налоговыми режимами, и отправлял товар конечным покупателям, «минуя какие-либо точки разгрузки». «Примененный заявителем механизм гражданско-правовых отношений создает лишь видимость поставки товара, оказания услуг и движения денежных средств без получения экономической выгоды и реальной уплаты налогов в бюджет», — говорится в судебном постановлении. В нем указано, что поставщиками сельхозпродукции были «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, ООО «Кубань», ООО «Элеватор Порошинский», ООО «Новая Победа» и др.



Организатором схем, согласно материалам дела, были Александр Македонский и Каландар Акопян. Как сообщает «Интерфакс», в отношении Македонского следственным управлением Следственного комитета России по Краснодарскому краю возбужден ряд уголовных дел по ч. 2 ст. 199 УК России (уклонение от уплаты налогов). Ущерб, который Македонский нанес бюджету, оценивается в сумму свыше 4 млрд руб.



Вступившее в силу решение суда действительно является первым по новой статье НК, подтвердила «Агроинвестору» начальник отдела анализа налоговых рисков и планирования налоговых проверок контрольного управления ФНС России Варвара Бурлевич. При этом она подчеркнула, что все проверки, которые были назначены после 19 августа 2017 года, подпадают под ст. 54.1 НК. «И если мы выходим на так называемую площадку, то есть непосредственно на компанию, которая организует эти схемы, то доказать [их использование] удается практически всегда», — заверила Бурлевич.



Ранее ФНС оценивала ежегодные потери для бюджета от «серых» экспортных операций с зерном и подсолнечным маслом в сумму 65 млрд руб., а по внутренним контрактам — более 100 млрд руб. В мае 2017 года для борьбы с «серыми» схемами возмещения НДС крупнейшие экспортеры зерна подписали Хартию, обязывающую отказаться от контрактов с налогоплательщиками, обладающими признаками непрозрачных, и перейти на систему прямых поставок. С этого времени экспортный рынок полностью перестроился, и незаконных схем по возмещению НДС на нем сейчас практически нет, говорит Бурлевич.



Кроме зерна Хартия в сфере оборота сельхозпродукции охватывает и другие аграрные секторы, в том числе птицеводство, свиноводство, производство молока, муки, сахара и т. д. , говорится на ее сайте. Тем не менее, на внутреннем рынке незаконные схемы еще остаются, признает Бурлевич. «Но их осталось уже немного, в частности, в животноводстве, комбикормовой промышленности. Дочищаем мукомольную промышленность, хотя, я думаю, по итогам третьего квартала на мукомольном рынке таких схем уже практически не будет», — отметила Варвара Бурлевич.



Статья 54.1 Налогового кодекса вступила в силу 19 августа 2017 года. Как поясняла ФНС, она «направлена на предотвращение использования “агрессивных” механизмов налоговой оптимизации». Статьей определены конкретные действия налогоплательщика, которые признаются злоупотреблением, а также условия, которые он должен выполнить для получения налоговых вычетов, говорится в письме ФНС от 31 октября 2017 года. Таких условий три. Во-первых, в соответствии со ст. 54.1 не допускается уменьшение налога «в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни». Во-вторых, зачет суммы налога не должен быть основной целью сделки. В-третьих, обязательство по сделке должно быть исполнено непосредственно лицом, являющимся стороной договора. Одновременно для налоговых органов определены критерии, которые по отдельности не могут служить основанием для предъявления налоговых претензий.

