Россия и Китай договорились о поставках молока и мяса птицы

Россельхознадзор и Главное таможенное управление Китая подписали протоколы о взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции. Как говорится в сообщении российского ведомства, церемония состоялась в Пекине 7 ноября в ходе встречи глав правительств двух стран. «После подписания протоколов стороны будут готовы согласовать список предприятий, одобренных для экспорта молочной и птицеводческой продукции, после чего последние смогут начать поставки», — говорится в пресс-релизе.



Торговля молочными продуктами будет включать поставки коровьего, козьего и овечьего молока, а также изделий из них, в том числе сгущенных и несгущенных сливок, йогурта, кефира, молочной сыворотки, сливочного масла, сыра и творога. «Поставки молочной продукции будут осуществляться при условии функционирования в странах систем, гарантирующих, что сырое молоко произведено от здоровых животных, а молочные продукты могут быть прослежены до производителей и хозяйств», — поясняет Россельхознадзор.



Птицеводческая продукция, в том числе пищевые субпродукты — куриные сердца, печень, почки, желудки и головы, а также кожа, крылышки, лапки, хрящи и кисти, могут быть допущены к экспорту в замороженном виде также при условии выполнения ветеринарно-санитарных требований. «Экспортируемая птицеводческая продукция должна быть получена от птицы, выращенной на предприятиях, свободных от птичьего гриппа, болезни Ньюкасла и других опасных заболеваний», — акцентирует российское ведомство.



По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, первые поставки животноводческой продукции могут состояться уже в этом году. Министр напомнил, что рынок Китая является одним из приоритетных для развития отечественного экспорта. Работа по обеспечению и расширению доступа российской сельхозпродукции в Китай позволит в перспективе существенно увеличить объемы двусторонней торговли между странами, подчеркнул Патрушев.



Открытие экспорта в Китай — долгожданное и позитивное решение, которого российские производители ждут много лет, прокомментировала «Агроинвестору» представитель «Черкизово» Анастасия Михайлова. «В первую очередь группа «Черкизово» заинтересована в поставках в КНР куриных крыльев и субпродуктов (лапы, головы, шеи) — это востребованная в Китае продукция», — сказала Михайлова. Однако, по ее словам, говорить о сроках и возможных объемах экспорта пока преждевременно. «Сейчас не вполне понятен механизм и условия торговли с КНР. Нужно смотреть все нюансы соглашения, в том числе как будет проходить процедура одобрения», — отметила она.



Выхода на китайский рынок мяса птицы Россия добивается в течение 13 лет, напоминает президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев: китайский рынок для российских производителей был закрыт в 2005 году после вспышек гриппа птиц. Тем не менее, к открытию взаимной торговли следует относиться осторожно, предупреждает он. Так, по словам Давлеева, КНР — второй после США производитель птицы в мире: ежегодно китайские предприятия выпускают более 17 млн т мяса птицы. При этом куриная грудка в Китае непопулярна и продается значительно дешевле, чем в России. Поэтому в случае ее попадания на российский рынок это может негативно сказаться на ценовой ситуации внутри страны и подорвать экономику отечественных предприятий, обратил внимание эксперт.



Что касается куриных лапок, крыльев и т. д. , которые Россия может поставлять в Китай, то их объем может составить максимум 130-150 тыс. т, оценивает Давлеев. «При этом многое здесь зависит от фактора цены. В основном эта продукция отправляется судами через Санкт-Петербург, в обход Европы и Африки, то есть стоимость доставки довольно высока», — сказал «Агроинвестору» Давлеев.



Кроме того, требования китайской ветеринарной службы к поставщикам крайне жесткие. «Например, там есть запрет на поставки с территории, где в течение последних 12 месяцев был зафиксирован грипп птиц. Это в четыре раза дольше, чем в большинстве других стран, куда мы уже поставляем свою продукцию. Очень высокие требования китайской стороной предъявляются и по микробиологическим показателям», — перечисляет эксперт. Поэтому российским производителям еще предстоит большая работа для приведения своих предприятий и продукции в соответствие с требованиями китайского рынка, резюмирует он.



Усилия потребуются и для развития экспорта молочной продукции, уверена гендиректор консалтинговой компании Petrova Five Consulting Марина Петрова. «Китай является важнейшим мировым рынком молочной продукции, и он показывает уверенный рост. Поэтому, безусловно, подписание протоколов о взаимных поставках молочной продукции является позитивным событием для российского рынка, однако отечественным производителям необходимо со всей серьезностью отнестись к новым открывшимся возможностям и сконцентрироваться на себестоимости продукции и системе продвижения на китайском рынке», — сказала «Агроинвестору» Петрова.



Она отметила, что российские производители молочной продукции, находясь в условиях ограниченной конкуренции, отвыкли от конкуренции с ведущими европейскими игроками, которые сегодня активно развиваются в Китае. «Кроме того, важно учитывать и тот факт, что потребители в наших странах отличаются вкусовыми предпочтениями, особенностями восприятия продуктов и брендов и т. д. Чтобы добиться успеха на китайском рынке, отечественным компаниям необходимо его изучать, а это требует вложений», — заметила эксперт. Поэтому в ближайшие два года объемы поставок молочной продукции в Китай будут относительно невелики, делает вывод она. А развивать экспорт в Китай смогут лишь те предприятия, которые сумеют оперативно подстраиваться под новые вызовы на растущем китайском рынке, учитывая то, как быстро китайские компании развиваются, копируют и улучшают продукты.



По данным ФТС, в 2017 году Россия экспортировала 155 тыс. т мяса домашней птицы на $165 млн, в январе-августе 2018-го — 127 тыс. т на $126 млн. Основными покупателями в этом году являются Украина, Вьетнам и Казахстан. Молочной продукции за первые восемь месяцев этого года за рубеж продано 82,6 тыс. т на $112 млн. Проекта «Экспорт продукции АПК» предполагает, что к 2024 году отгрузки за рубеж мясной и молочной продукции должны вырасти в 4,4 раза до $2,8 млрд.

