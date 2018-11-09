Доля причерноморских стран в мировом экспорте зерна сократится впервые за шесть лет

Экспорт зерна из причерноморских стран — России, Украины и Казахстана — после пяти сезонов роста в 2018/19-м маркетинговом году уменьшится и составит 96,1 млн т против 106,7 млн т в прошлом, подсчитал Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Их доля в мировой торговле зерном сократится с 14% до 13%, а по пшенице — с 37% до 33%. Снижение произойдет преимущественно за счет России. Об этом рассказал гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько в ходе конференции «Актуальные вопросы экспорта зерна», организованной Национальной ассоциацией экспортеров сельхозпродукции.



Как говорится в ноябрьском обзоре Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), мировая торговля пшеницей, рисом и кормовым зерном в 2018/19 составит 425 млн т, увеличившись по сравнению с прошлым сезоном на 5 млн т. В то же время прогноз мирового экспорта пшеницы снижен по сравнению с октябрьским прогнозом и сейчас составляет 179 млн т, в то время как в прошлом сезоне он равнялся 182,5 млн т. «Мировая торговля немного уменьшится в связи с сокращением спроса со стороны Бангладеш, Китая, Индонезии, Таиланда и Вьетнама. Также сократится экспорт из Австралии, где продолжается засуха», — комментируют американские аналитики.



Тем не менее по итогам сезона Россия сохранит первое место в мире по объему экспорта пшеницы. По данным FAS USDA, он достигнет 35 млн т, по сравнению с октябрем прогноз не изменился. На втором месте окажутся США с 29 млн т, на третьем — Канада с 24 млн т. Россия опередила США и в 2017/18 году, отгрузив за рубеж свыше 41 млн т пшеницы, напоминает Рылько. Такой результат стал возможен за счет увеличения производства, а оно выросло благодаря расширению площади сева более урожайной озимой пшеницы. Кроме того, Россия является мировым лидером по ежегодному приросту сбора с гектара за последние 20 лет. По словам Рылько, примерно 71% от общероссийского экспорта пшеницы в этом сезоне придется на регионы Южного округа и Ставрополье, 29% в основном поставят Центр и Приволжье, небольшие объемы (в сумме около 0,8 млн т) за рубеж отгрузят Урал и Сибирь.



На первую неделю ноября, то есть за четыре с небольшим месяца сезона-2018/19, Россия отправила за рубеж около 21 млн т зерна, в том числе 17,6 млн т пшеницы — больше половины от экспортного потенциала в этом сельхозгоду. Рекордные темпы вывоза связаны в том числе с разговорами о возможном ограничении экспорта, пояснил Рылько. По итогам июля-октября крупнейшим покупателем российской пшеницы стал Египет, на долю которого пришлось 17% поставок, второе место заняла Турция (12%). На третью позицию вышел Вьетнам, закупивший 1,2 млн т пшеницы. Правда, новых контрактов эта страна, равно как и Индонезия, не заключает, отметил эксперт. Ранее Вьетнам неоднократно жаловался Россельхознадзору на обнаружение в пшенице карантинных объектов. В последний раз — 30 октября — российское ведомство сообщило об обнаружении в поставленной во Вьетнам партии бодяка полевого. Вьетнам информировал, что с 1 ноября будет возвращать пшеницу в случае обнаружения карантинных для этой страны объектов.



Мировой прогноз производства пшеницы FAS USDA повышен на 2,6 млн т до 733,5 млн т, однако это по-прежнему значительно ниже уровня 2017/18, когда глобальный валовой сбор достиг 763 млн т. Около 10% мирового производства — 70 млн т без учета Крыма — придется на Россию, оценивают американские аналитики. ИКАР прогнозирует итоговый урожай пшеницы в нашей стране в 70,5 млн т в чистом весе. В целом валовой сбор зерна будет на уровне 110,5 млн т. Это позволит экспортировать почти 40 млн т зерна (39,7 млн т), в том числе 33 млн т пшеницы, привел данные Рылько. «В эти 33 млн т не войдет достаточно серьезный объем вывоза в Беларусь автомобильным транспортом, который официально почти не фиксируется, а также отгрузки в Казахстан, — добавил он. — В прошлом году экспорт в Казахстан был колоссальным, но в этом объемы существенно меньше».



Прогноз мирового производства ячменя FAS USDA сохранила на минимальном за последние шесть лет уровне в 141,3 млн т. В том числе в России Минсельхоз США ожидает сокращения сбора на 18% до 16,5 млн т, в Евросоюзе — на 2,5% до 57,4 млн т. В результате мировые запасы агрокультуры будут самыми низкими с 1987 года, акцентирует Рылько. ИКАР прогнозирует валовой сбор в России на уровне 16,8 млн т, экспорт — 3,8 млн т. «Для нашей страны этот год по ячменю средний и даже низкий, при том что мировому рынку нужно больше ячменя. В результате цены на него превысили стоимость пшеницы 4-го класса, и мы считаем, что такое соотношение сохранится до конца сезона», — рассказал эксперт. К концу октября цена на ячмень (FOB Новороссийск) приближалась к $240/т, тогда как пшеница с протеином 12,5% была на отметке $225/т. Каждый новый тендер Саудовской Аравии приводит к повышению цен, добавил Рылько, а поскольку наш рынок полностью интегрирован в мировой, то ячмень дорожает. К декабрю в Центральном Черноземье стоимость агрокультуры вырастет до более чем 12,5 тыс. руб./т, следует из презентации ИКАР. В начале сезона ячмень стоил менее 9 тыс. руб./т.



Урожай кукурузы в России Минсельхоз США в ноябрьском обзоре скорректировал вверх на 0,2 млн т до 11,2 млн т, при том что экспорт сохранен на уровне 3 млн т — в 1,8 раза ниже, чем в 2017/18. ИКАР оценивает урожай кукурузы в России в объеме 11,1 млн т, при этом прогноз экспорта агрокультуры российские эксперты снизили до 2 млн т. «Вероятно, к концу года мы его еще уменьшим, поскольку по кукурузе Россия в этом сезоне не конкурентоспособна, и агрокультура никуда не вывозится», — пояснил Рылько.



Переходящие остатки зерна в России на конец сезона, по подсчетам ИКАР, могут оказаться на уровне «технических запасов» - 13,2 млн т, в том числе 10,1 млн т пшеницы. «Это тот объем, который наши перерабатывающие предприятия и аграрии должны обязательно иметь к началу нового сезона, чтобы чувствовать себя относительно комфортно», — уточнил Рылько. Сокращение запасов в России произойдет вместе со снижением мировых остатков. Так, согласно прогнозу Минсельхоза США, переходящие запасы пшеницы в нынешнем сезоне сократятся впервые с 2012/13-го и, согласно уточненным данным, составят 267 млн т. Это на 6,5 млн т больше, чем прогнозировалось в октябре, но все еще на 12 млн т меньше объема на конец сезона-2017/18. Также за счет пересмотра ретроспективных данных Китаем значительно скорректированы в сторону увеличения мировые остатки кормового зерна и риса. В то же время глобальные переходящие запасы кукурузы все еще окажутся 33 млн т меньше, чем в сезоне 2017/18, ячменя — на 1,3 млн т.

