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Кто покупает российское зерно

19 июля 2016, 07:58

Россия по итогам 2015/2016 сельхозгода вошла в число мировых лидеров по экспорту зерна и стала лидером по экспорту пшеницы (24,6 млн т). Основными покупателями зерна по-прежнему являются страны Африки и Ближнего Востока, однако охлаждение отношений Турции с Москвой привело к значительному снижению поставок зерна в эту страну и смене лидера по закупкам. В новом 2016/2017 году, как ожидается, Россия начнет продавать больше зерна в Китай и Южную Америку.
Источник: Русагространс

Кто покупает российское зерно

Кто покупает российское зерно
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Фото: Д. Абрамов

Россия по итогам 2015/2016 сельхозгода вошла в число мировых лидеров по экспорту зерна и стала лидером по экспорту пшеницы (24,6 млн т). Основными покупателями зерна по-прежнему являются страны Африки и Ближнего Востока, однако охлаждение отношений Турции с Москвой привело к значительному снижению поставок зерна в эту страну и смене лидера по закупкам. В новом 2016/2017 году, как ожидается, Россия начнет продавать больше зерна в Китай и Южную Америку.

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