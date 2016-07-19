Кто покупает российское зерно

Россия по итогам 2015/2016 сельхозгода вошла в число мировых лидеров по экспорту зерна и стала лидером по экспорту пшеницы (24,6 млн т). Основными покупателями зерна по-прежнему являются страны Африки и Ближнего Востока, однако охлаждение отношений Турции с Москвой привело к значительному снижению поставок зерна в эту страну и смене лидера по закупкам. В новом 2016/2017 году, как ожидается, Россия начнет продавать больше зерна в Китай и Южную Америку.

Источник: Русагространс



Кто покупает российское зерно 1 из 10 Фото: Д. Абрамов Россия по итогам 2015/2016 сельхозгода вошла в число мировых лидеров по экспорту зерна и стала лидером по экспорту пшеницы (24,6 млн т). Основными покупателями зерна по-прежнему являются страны Африки и Ближнего Востока, однако охлаждение отношений Турции с Москвой привело к значительному снижению поставок зерна в эту страну и смене лидера по закупкам. В новом 2016/2017 году, как ожидается, Россия начнет продавать больше зерна в Китай и Южную Америку.

















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