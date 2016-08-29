Молочные войны с Белоруссией. Хроника событий

Летом 2016 года между Россией и Белоруссией вспыхнули вторые «молочные войны», которые выразилась в запрете на поставки молока от ряда белорусских компаний. Впервые молочные войны начались в 2009 году, когда тогда еще главный санитарный врач России Геннадий Онищенко ввел запрет на импорт белорусского молока. С тех пор это стало одной из традиций в торговых отношениях двух стран.

Молочные войны с Белоруссией 1 из 11 Фото: Д. Гришкин Первые молочные войны заняли половину июня 2009 года, начались с запрета Геннадия Онищенко и привели даже к отказу белорусской делегации участвовать в очередном заседании Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Уже после окончания «войны» Онищенко обвинил белорусских производителей молочной продукции в срыве договоренностей по предоставлению молочной продукции на экспертизу.

















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