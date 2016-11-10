«Агроинвестор» собрал самые яркие высказывания Дональда Трампа о сельском хозяйстве и торговле





«Семейные фермы являются основой этой страны»

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«Семейные фермы являются основой этой страны, и мы собираемся закончить войну с американскими фермерами. Мы собираемся положить конец необоснованному вмешательству Агентства по охране окружающей среды в ваши дома и ваши семейные фермы. То что они делают по отношению к вам — позор. Мы намерены избавиться от многих норм регулирования, которые не несут никакой пользы, а только отнимают у вас деньги и время и, во многих случаях, приводят к потере вами своих ферм» (Politico)