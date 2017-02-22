Рэнкинг регионов по темпам прироста в АПК

На основе предварительных данных Росстата «Агроинвестор» составил рэнкинг топ-10 регионов, показавших наиболее значительный темп прироста в сельском хозяйстве в 2016-м году. При этом учитывалась динамика в процентах, а не физические объемы производства, поэтому в перечень лидеров не попали многие крупнейшие аграрные регионы с высокой базой



В 27 регионах темп роста был выше, чем в среднем по стране 1 из 12 Фото: Pixabay В прошлом году производство сельхозпродукции в целом по России увеличилось на 4,8% в сопоставимых ценах. Основной вклад — 7,8% — внесло растениеводство, 1,5% прибавило животноводство. При этом 27 регионов продемонстрировали более высокий темп роста отрасли, чем в среднем по стране, в том числе в двенадцати из них увеличение было двузначным. Однако также в 27 регионах производство продукции сельского хозяйства оказалось ниже, чем в 2015 году

















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