В. Путин: Мы правильно все делаем для поддержки сельского хозяйства

Рост в агропромышленном комплексе составит по итогам этого года не менее 3%, заявил Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции в четверг 17 декабря. До выступления президента на пресс-конференции высшие чиновники озвучивали меньшие цифры роста агроотрасли. Премьер Медведев говорил в декабре об ожидаемой прибавке в 2,5−3%. За неделю до этого первый замглавы федерального Минсельхоза Евгений Громыко заявлял, что рост АПК составит 2%. Ранее Минсельхозом называлась оценочная цифра 1,9%, а Минэкономразвития публиковало проект прогноза с возможным 1,4%-ным ростом АПК в 2015 году.