Первые партии российского ячменя попадут в Китай в 2017 году

Первые партии российского ячменя попадут в Китай в 2017 году, надеется президент Союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции Александр Мордовин. Китай является крупным импортером пивоваренного ячменя, закупая по 5 млн т ячменя ежегодно, сообщил он в беседе с «Россией 24». Россия производит 3,7 млн т ячменя в год. Основными покупателями российского ячменя сегодня являются страны ближнего зарубежья.