Владимир Петриченко: «Будем находить новые рынки с новым товаром — кукурузой»

Гендиректор аналитического центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко в кулуарах XVI ежегодной конференции «Агрохолдинги России — 2016» рассказал о сложившейся ситуации на экспортных зерновых рынках и перспективах внешних продаж в будущем, когда, согласно заявлениям Минсельхоза России, производство зерновых увеличится до 150 млн т. По оценке эксперта, структура зернового клина в среднесрочной и долгосрочной перспективе изменится и значительную долю в нем займет кукуруза.