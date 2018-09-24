 Видео: Дмитрий Рылько, ИКАР: «Есть серьезные тревоги за уборку на Урале и в Сибири» — Агроинвестор
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Дмитрий Рылько, ИКАР: «Есть серьезные тревоги за уборку на Урале и в Сибири»
24 сентября 2018
Минсельхоз списал 700 тыс. га посевов пшеницы, при этом весьма вероятно и дальнейшее сокращение в ближайшее время, рассказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в кулуарах VIII отраслевой бизнес-конференции Russian Crop Production-2018/19, организованной «Агроинвестором». По его словам, риски остаются очень высокими в Сибири и частично на Урале, где в этом году наблюдаются как рекордно поздний сев, так и рекордно поздняя уборка.
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