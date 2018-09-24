Дмитрий Рылько, ИКАР: «Есть серьезные тревоги за уборку на Урале и в Сибири»

Минсельхоз списал 700 тыс. га посевов пшеницы, при этом весьма вероятно и дальнейшее сокращение в ближайшее время, рассказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в кулуарах VIII отраслевой бизнес-конференции Russian Crop Production-2018/19, организованной «Агроинвестором». По его словам, риски остаются очень высокими в Сибири и частично на Урале, где в этом году наблюдаются как рекордно поздний сев, так и рекордно поздняя уборка.