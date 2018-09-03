 Аграриям компенсируют часть затрат на дизельное топливо — Агроинвестор
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Техника
Аграриям компенсируют часть затрат на дизельное топливо
Агроинвестор
3 сентября 2018
Правительство обсудило выделение 5 млрд руб. из резервного фонда на компенсацию аграриям части затрат в связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ). По словам главы кабмина Дмитрия Медведева, эти деньги позволят закупить не менее 90 тыс. т дизельного топлива
журнал «Агроинвестор»
сентябрь 2018
Фото: Shutterstock


Представитель Минсельхоза ранее уточнял «Агроинвестору», что в целом объем дополнительных субсидий составит 6,3 млрд руб. — 5 млрд руб. из федерального бюджета и 1,3 млрд руб. из бюджетов регионов. Деньги будут распределяться погектарно, как несвязанная поддержка. Депутат Госдумы Геннадий Кулик подсчитывал, что сельхозпроизводители получат около 100 руб. на гектар. Сами же регионы оценивали увеличение затрат из-за удорожания ГСМ намного выше. Например, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что если высокие цены на ГСМ сохранятся, то аграрии региона будут вынуждены потратить дополнительно 3,9 млрд руб. Глава Ставрополья Владимир Владимиров оценивал увеличение расходов на ГСМ в 6 млрд руб., Минсельхозпрод Ростовской области — в 3 млрд руб.

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