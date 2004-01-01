Claas на 38% увеличил продажи зерноуборочных комбайнов в России

Продажи зерноуборочных комбайнов Claas в России в этом году выросли на 38%, благодаря чему компания увеличила свою долю до 47% среди западных брендов. Как сообщил на пресс-конференции заместитель гендиректора «Клаас Восток» Дирк Зеелиг, рост произошел в том числе благодаря рекордному урожаю зерна, полученному в этом году. «Урожай не только в России, но и в мировом масштабе успешный. В данный момент еще идет уборка подсолнечника и других культур, так что не только по зерну, но и по другим культурам ожидаются высокие показатели. И все видят очень серьезную потребность в современных комбайнах», — отметил он.



Кроме того, росту продаж комбайнов способствовало включение Claas в программу 1432, по которой аграрии получают возможность покупать сельхозтехнику со скидкой 15−20%. По словам коммерческого директора завода Claas в Краснодаре Михаэля Риттера, с марта 2017 года по программе было продано 280 комбайнов. «В 2018-м мы также ожидаем роста, так как будем предлагать эту услугу уже с начала года», — отметил Риттер.



Рассчитывает компания на продолжение роста в 2018 году и по кормоуборочной технике, на рынке которой в России доля Claas составляет 8−10%, оценил Зеелиг. «Сейчас в России реализуется очень много проектов по производству молока и говядины», — пояснил Зеелиг ожидания концерна. По оценке Claas, в 2017 году российский рынок кормоуборочной техники западных брендов вырос на 57%, среди которых доля Claas составила 76%.



Что касается тракторов, то 2018 год станет для компании рекордным, уверен топ-менеджер. «Если посмотреть на средний возраст тракторов, то где-то 60% — старше 10 лет. В 2017-м мы увидели рост в районе 50%. В данный момент мы ведем переговоры с крупнейшими агрохолдингами и считаем, что 2018-й станет рекордным годом по продаже тракторов нашей компании», — отметил Зеелиг. В 2017 году продажи тракторов западных брендов в России увеличились на 35%, из которых 22% пришлось на Claas.



В следующем году Claas запланировала инвестиции в России в размере 6 млн евро. Из них 3 млн евро пойдут на расширение производства в Краснодаре, рассказал Риттер. Завод работает с 2003 года, сейчас его производственная площадь — 45 тыс. кв. м, совокупные вложения составили 150 млн евро. «Мы открыли вторую очередь завода в октябре 2015 года, однако сейчас вновь начинаем его расширять, так как площадей не хватает для внедрения новых операций в рамках локализации», — сообщил Риттер. Так, по его словам, в 2017 году в Краснодаре было локализовано производство мостов, покраска нескольких узлов. «В 2018—2019 годах готовимся к локализации производства на территории России молотильного барабана, соломоизмельчителя, наклонной камеры, а в 2019 году — производства кабины», — добавил он.



В целом в 2018 году Claas прогнозирует рост продаж на 20%. По оценке экспертов компании, сохранению позитивной динамики будут способствовать господдержка отрасли, наращивание объемов экспорта не только пшеницы, но и других видов сельхозпродукции, в том числе мяса птицы и свинины. По данным аналитической компании «АСМ-холдинг», за январь-октябрь 2017 года производство зерноуборочных комбайнов в России увеличилось на 20% к соответствующему периоду 2016-го, выпущено 6,2 тыс. машин, из них 1,5 тыс. — иностранных марок. Производство кормоуборочных комбайнов за 10 месяцев снизилось на 17% до 604 единиц (в том числе 122 — иностранных марок). Отгрузка зерноуборочных комбайнов увеличилась на 1,1%, кормоуборочных — снизилась на 14,5%.



Компания Claas основана в 1913 году, в 2017 году ее годовой оборот составил 3,76 млрд евро. Концерн имеет 13 производственных предприятий в мире, российский завод входит в четверку крупнейших. Предприятие в Краснодаре производит девять моделей зерноуборочных комбайнов и девять моделей тракторов. Мощность российского завода Claas — до 2,5 тыс. единиц техники в год.

