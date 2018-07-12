Минпромторг: экспорт сельхозтехники вырастет на треть

Объем экспорта российской сельскохозяйственной техники за рубеж вырастет с 7,3 млрд руб. в 2017 году до 10 млрд руб. в 2018-м. Об этом сообщил ТАСС директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Евгений Корчевой в кулуарах выставки «Иннопром-2018» в Екатеринбурге.



«У нас существенно растет экспорт, в этом году мы выйдем на 10 млрд руб., речь идет о более чем 30 странах мира. Сейчас растут поставки в Евросоюз — Германия, Франция, Великобритания, Польша, Венгрия. Плюс Северная Америка, в основном, Канада. Объем поставок в Китай тоже ежегодно увеличивается», — сказал Корчевой.



По его словам, в 2018 году российские производители сельхозтехники вышли на новые рынки сбыта продукции — это Австралия и ЮАР. «Мы в этом году впервые вышли на эти рынки, уже пошли первые продажи, там заключены контракты с дилерами. Причем техника разнообразная, речь идет, например, об инновационных фотосепараторах, о зерноуборочных комбайнах, энергонасыщенных тракторах и другой номенклатуре. Это уже факт поставок, и задача на этих рынках увеличивать объем поставок Наша задача — увеличить количество стран в среднем с 30 до 65 к 2025 году», — добавил Корчевой.



В соответствии со стратегией, утвержденной правительством 31 августа 2017 года, экспорт российской сельхозтехники должен вырасти до 30 млрд руб. к 2025 году. «Планируется, что каждый из сегментов рынка в отдельности покажет рост экспортируемой продукции в два раза и более», — сообщала пресс-служба правительства. Как следует из стратегии, число предприятий, экспортирующих отечественную продукцию сельхозмашиностроения, в ближайшие восемь лет должно увеличиться с 48 В 2018 году до 70 к 2025-му — это более 80% всех отечественных предприятий. Сейчас производственные мощности отрасли загружены на 40−70% в зависимости от вида техники, это позволяет в короткие сроки увеличить объем производства в два раза по большинству видов сельхозмашин, указано в документе.



Увеличению экспорта способствует и спад спроса на сельхозтехнику внутри страны в начале 2018 года на фоне уменьшения доходности и инвестиционной активности аграриев. По данным ассоциации «Росспецмаш», из-за сокращения спроса в январе-апреле 2018 года производство сельхозтехники в России сократилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 32,3 млрд руб.



Ассоциация «Росспецмаш» объясняет спад спроса в начале года низкими ценами на зерно на внутреннем рынке, а также задержкой субсидирования льготных 5%-ных кредитов на приобретение сельхозтехники. Неопределенность по субсидиям сохранялась вплоть до конца апреля, в результате чего аграрии массово откладывали решение о приобретении сельхозмашин. Еще одной причиной снижения выпуска стало субсидирование закупок иностранной техники за счет средств региональных бюджетов. По данным опроса, проведенного Минпромторгом, зарубежные машины таким образом приобретают более чем в 50 регионах страны. При этом ежегодно на это выделяется свыше 8 млрд руб.



С 2012 по 2016 год экспорт продукции российского сельскохозяйственного машиностроения в денежном выражении вырос на 64%, в 2017-м он увеличился еще на 16% и, как сообщал ранее Минпромторг, составил 7,9 млрд руб. Поставки тракторов выросли на 63% до 330 ед., техники для послеуборочной обработки урожая — на 50% до 560 ед., почвообрабатывающей техники — на 31% до 783 ед., посевной техники — на 24% до 536 ед. По данным Минпромторга, среди основных импортеров — страны СНГ, Евросоюза, Монголия и Канада. Сейчас для экспортеров сельхозтехники действуют такие меры поддержки, как субсидирование части затрат на транспортировку, на сертификацию продукции на внешних рынках, на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях и др.

