Amazone на 35% увеличит реализацию производимой в России техники

«Amazone Евротехника» — российский завод европейского производителя прицепных и навесных агромашин Amazone — в 2018 году на 35% увеличит выручку от реализации техники, локализованной в России. Об этом «Агроинвестору» рассказал гендиректор предприятия Вадим Смирнов. По его словам, в 2017 году компания продала такой техники на 3,8 млрд руб. с НДС, а в этом планирует на 5,2 млрд руб. «Пять лет назад 50% машин мы собирали здесь и столько же — импортировали, — сравнивает он. — Сейчас 98% годовой выручки «Евротехники» — это уже продажи глубоко локализованных экземпляров. То есть из 100 условных сеялок и других машин 98 завод теперь делает в России. И в деньгах, и в единицах эти цифры сравнимы». По словам топ-менеджера, не локализовано только производство некоторых моделей самоходных опрыскивателей Pantera, сеялок ЕDX и дисковых борон Catros шириной захвата 6 м.



В этом году завод продолжит оптимизацию линейки машин. В 2017-м, с согласия материнской компании, он уже сократил ее примерно на 10 позиций. «Конечно, хорошо иметь большую ассортиментную матрицу, — рассуждает Смирнов. — Но заказов на эти машины было мало, и они конкурировали за производственные мощности с моделями, на которые есть постоянный спрос. Локализовать их, в силу небольших объемов выпуска, тоже было нереально. Поэтому за два-три последних года мы оставили на конвейере основные, которые можно локализовывать здесь и встраиваться с ними в программы господдержки».



Замещение на внутреннем рынке импортных машин на аналогичные отечественные — логичный и экономически обоснованный для производителя шаг, одобряет заместитель директора отраслевой ассоциации «Росспецмаш» Денис Максимкин. «Производить технику в России выгоднее, чем завозить в разукомплектованном виде, — говорит он. — Тем более что имеющаяся сейчас господдержка (меры которой записаны в правительственных постановлениях № 1432 и № 719) выравнивает условия выпуска сельхозмашин у нас и в зарубежных странах. А с учетом курса рубля к евро и местной логистики локализация еще более интересна для предприятий сельхозмашиностроения. Поэтому это добровольный выбор каждой конкретной компании, что ей выгоднее — импортировать готовую продукцию или фактически поставить сюда технологию, локализовав производство по полному циклу». В России созданы все условия для такого трансфера, и Amazone — одна из первых компаний, которая много инвестировала в эту бизнес-модель, добавляет Максимкин. Кроме Amazone, производство своих агромашин полностью или частично локализовали в России Claas, John Deere и Kverneland.



Согласно действующей стратегии развития сельхозмашиностроения до 2030 года, в этом году предусмотрен рост производства сельхозтехники в России на 15%. Однако будет ли он — вопрос. На фоне снижения цен на зерно и больших задержек субсидирования покупки сельхозтехники ее выпуск в январе-апреле, наоборот, обвалился на 19% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 32,3 млрд руб. В 2018 году Amazone не ждет роста бизнеса в России, следует из слов Смирнова. «Оборот «Amazone Евротехника» в этом и прошлом годах, скорее всего, получится примерно одинаковым», — говорит он. То есть компания увеличит производство отечественной техники и примерно на ту же величину снизит ее ввоз в Россию. Максимкин из «Росспецмаша» верит в рост рынка. Но и он не уверен, что по итогам этого года будет полностью отыграно падение, и станет возможным 15%-ный рост. «В мае 2018 года началось восстановление рынка сельхозтехники, — говорит он. — Надеемся, что по итогам 2018 года, даже на высокой базе 2016−2017 годов, мы увидим увеличение производства. Однако цифру я бы пока не называл — многое будет зависеть от объема урожая, от цен на зерновые, а также от льготного кредитования сельхозпроизводителей».



По данным «Росспецмаша», производство отечественной агротехники в стране за последние пять лет (2013−2017) выросло в три раза, а ее рыночная доля — с 24% до 56% в стоимостном выражении: с 35,5 млрд руб. до 107,2 млрд руб.



Amazonen-Werke, или Amazone (полное название — Amazone H. Dreyer GmbH & Co. KG.) основана в 1883 году в Германии предпринимателем Генрихом Драйером. Головной завод предприятия находится вблизи города Оснабрюк в Нижней Саксонии. Всего у компании пять производственных площадок — три в Германии, по одной во Франции и России. В 2016 году Amazone поглотила еще один актив — завод по производству плугов Vogel & Noot в Венгрии. У Amazone есть дочерние компании в Великобритании, Франции, на Украине, в Венгрии и Казахстане. Amazone экспортирует в 70 стран до 80% техники, собранной на своих германских заводах (исходя из оборота за 2015 год, вывоз — на уровне 320 млн евро). Компания Amazonen-Werke — частная, ей полностью владеет семья Драйеров. Оперативное управление бизнесом осуществляют Кристиан и Юстус Драйеры, а также привлеченные топ-менеджеры. Оборот Amazone в 2016 году составил 406 млн евро, в 2015-м — 402 млн евро. На Россию приходится до 25% глобальных продаж группы с учетом запчастей и сервисных услуг. По подсчетам «Агроинвестора», доля «Amazone-Евротехника» на российском рынке в 2017 году была на уровне 4% в стоимостном выражении.

