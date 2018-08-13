В первом полугодии спрос на сельхозтехнику сократился на 23%

В первой половине 2018 года российский рынок сельхозтехники существенно сократился из-за снижения доходов аграриев, однако во втором квартале падение замедлилось. Если в первом квартале этого года продажи снизились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 27%, то за шесть месяцев сокращение составило уже 23%, рассказал «Агроинвестору» представитель ассоциации «Росспецмаш». «В июне снижение продаж уже составило только 12%", — отметил он.



По итогам января-июня отгрузки оцениваются 37,6 млрд руб. (в первом полугодии 2017-го — 49,2 млрд руб.). По данным «Росспецмаша», в первую очередь значительно упали продажи иностранной техники. Только в июне импорт сельхозмашин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 31% до $155 млн. Ввоз иностранных тракторов за первое полугодие уменьшился на 53%, комбайнов — более чем на 40%. На этом фоне отгрузки отечественной сельхозтехники постепенно восстанавливаются. Доля российских заводов по основным сегментам (комбайны, полноприводные тракторы, самоходные опрыскиватели, дисковые бороны, плуги, косилки) в количественном выражении составила 55%. Растет спрос на отечественную сельхозтехнику и за рубежом: объем экспорта в первом полугодии увеличился на 56% до 6,5 млрд руб. В том числе в июне поставки показали рост на 75% до 2,2 млрд руб.



При этом ситуация с платежеспособным спросом аграриев на внутреннем рынке остается непростой. Две трети российских производителей сельхозтехники констатировали снижение спроса на свою продукцию в России в первом полугодии, сообщил представитель «Росспецмаша». Так, в этом сезоне снизила закупки отечественной сельхозтехники группа «Русагро», ранее говорил «Агроинвестору» гендиректор Максим Басов. По его словам, сокращение составляет примерно 40%: из-за низких цен на готовую продукцию в сезоне-2017/18 компания ограничила инвестиции по сельскохозяйственному направлению и решила не увеличивать площади. Агрофирма «Трио» снизила инвестиции на обновление сельхозмашин на 50%. По словам гендиректора компании Евгении Уваркиной, агрохолдинг ежегодно закладывает в бюджет 200 млн руб. на обновление парка, однако конъюнктура рынка «по многим агропродуктам в 2017/18 сельхозгоду была неблагоприятной».



Определенный спад спроса подтверждает компания «Ростсельмаш». Как рассказал директор департамента маркетинга компании «Ростсельмаш» Прохор Дармов, продажи снизились примерно на 30%. «Очевидно, что это связано с сокращением доходности аграриев», — прокомментировал «Агроинвестору» Дармов. Кроме того, на продажах негативно сказалась задержка субсидирования льготных кредитов на приобретение сельхозтехники. Для поддержания спроса действует программа льготного кредитования по ставке не более 5%, однако в первом квартале аграрии не смогли получить эти кредиты, в регионах есть такие проблемы, отмечает «Росспецмаш». Некоммерческое партнерство «Костромской аграрный союз» уточняет, что аграрии далеко не всегда могут собрать большой пакет документов, который требуется для получения льготного займа. А представитель партнерства крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской области рассказал, что во всем регионе в этом году только единицы фермеров получили льготные займы на приобретение сельхозтехники.



При этом реализация постановления № 1432, по которому для аграриев предусмотрена скидка в 15−20% на покупку отечественной сельхозтехники, позволила избежать еще более значительного падения спроса. В этом году на предоставление скидок в бюджете заложено 10 млрд руб. Однако для поддержания спроса в 2019 и 2020 годах необходимо повысить сумму до 15 млрд руб., отмечает «Росспецмаш». В конце июля Госдума приняла обращение к правительству о таком увеличении финансирования программы. По мнению депутатов, рост ежегодного объема финансирования до 15 млрд руб. позволит «проводить системное обновление парка сельскохозяйственной техники и увеличивать энергообеспеченность отечественных сельхозпроизводителей». Также для стимулирования спроса на сельхозтехнику необходима стабилизация цен на сельхозпродукцию на внутреннем рынке, запрет закупок за счет средств госбюджета техники иностранного производства, значительное повышение эффективности выдачи льготных кредитов, пересмотр налогообложения энергоносителей, перечисляет «Росспецмаш».



По данным Минпромторга, за шесть лет производство сельхозтехники в денежном выражении выросло в три раза, в том числе в прошлом году — на 21% до 107 млрд руб. В 2017-м сельхозпроизводителями было приобретено 26,4 тыс. единиц техники (рост на 51% к 2016-му), в том числе 6,7 тыс. зерноуборочных комбайнов, 322 кормоуборочных комбайна, 1,5 тыс. тракторов и 17,9 тыс. единиц прицепной, навесной и прочей сельхозтехники. По данным Минсельхоза, энергообеспеченность российских сельхозорганизаций в 2017-м выросла на 0,3% и составила 149,4 л. с. на 100 га посевной площади (в 2016-м — 148,9 л. с.). При этом в начале года у сельхозпроизводителей было 450,8 тыс. тракторов, что на 0,8% меньше показателя 2017-го, 132,6 тыс. плугов (на 1,1% меньше), 209,1 тыс. сеялок (на 1,9% меньше) и 174,7 тыс. культиваторов (снижение на 0,7%). Как ранее заявлял директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Петр Чекмарев, для формирования оптимального парка техники в стране с учетом выбытия старых машин нужно ежегодно покупать 56 тыс. тракторов на сумму в 330 млрд руб., 16 тыс. зерноуборочных комбайнов общей стоимостью около 135 млрд руб. и 2,4 тыс. кормоуборочных комбайнов на 10 млрд руб.

