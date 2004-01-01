«Пристальное внимание производителей сельскохозяйственной техники уделяется совершенствованию конструкций сеялок и посевных комплексов»
Фото: Amazonen-Werke
Фото: Amazonen-Werke
Обзор наиболее интересных инновационных решений для посевной техники
Представляем вашему вниманию обзор наиболее интересных инновационных решений для посевной техники, отмеченных медалями на международных специализированных выставках, с комментариями эксперта — декана факультета ПРИМА РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, д. техн. н., профессора В. И. БалабановаВиктор Балабанов
Агротехника и технологии, ноябрь 2016
Сеялка Primera DMC 12001−2С от компании «Евротехника АО»
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