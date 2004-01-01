

Общий тренд развития зерноуборочных комбайнов и в целом сельхозтехники направлен на увеличение выработки машин. Но резервы для повышения производительности не так велики. Как объясняет региональный руководитель компании «ПРАЙМ Машинери» (группа компаний Zeppelin) Александр Щербик, усиление мощностных характеристик двигателя зерноуборочных комбайнов упирается в пропускную способность машины, а наращивание емкости бункера не может быть бесконечным, так как это плохо сказывается на уплотнении почвы и на работоспособности машины.