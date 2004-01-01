Фото: John Deere
Уборка без простоев. Приживется ли в России технология выгрузки зерна на ходу
Новый тренд в управлении логистикой уборочной кампании — выгрузка зерна на ходу — отражается на усовершенствовании комбайнов. Внедряются системы электронного документооборота при «общении» комбайна и перегрузчика, а также программное обеспечение, синхронизирующее работу зерноуборочного комбайна и трактора во время выгрузки на ходу. Будут ли полезны такие инновации для российских аграриев? И какова перспектива распространения этих решений в российских реалиях?Дария Харитонова
Агротехника и технологии, ноябрь 2016
Общий тренд развития зерноуборочных комбайнов и в целом сельхозтехники направлен на увеличение выработки машин. Но резервы для повышения производительности не так велики. Как объясняет региональный руководитель компании «ПРАЙМ Машинери» (группа компаний Zeppelin) Александр Щербик, усиление мощностных характеристик двигателя зерноуборочных комбайнов упирается в пропускную способность машины, а наращивание емкости бункера не может быть бесконечным, так как это плохо сказывается на уплотнении почвы и на работоспособности машины.
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