Жара для коров опасна тем, что увеличивает частоту дыхания, температуру тела и потребление сухого вещества. Однако существуют кормовые добавки, которые поддерживают иммунную систему молочных коров. Этот эффект был известен и ранее, но только сейчас в Университете Флориды выяснили, что кормовые добавки помогают коровам легче переживать жаркую пору.

Ученые следили за четырьмя группами коров на протяжении 160 дней. Во время засушливого периода, длившегося 45 дней, две группы коров от жары защищал только навес. При этом первой группе давали кормовые добавки (в исследовании использовали OmniGen), а второй — нет. У двух других групп было укрытие с вентиляторами и оросителями. Одной из этих групп тоже давали кормовую добавку.

Добавки давали до, во время и после жаркого периода года. Кроме того, после отела всех коров переводили в охлаждаемое помещение.

Результаты наблюдения показали, что у коров, получавших кормовые добавки, частота дыхания была ниже, а вес и надои — больше. Данных об эффекте разных кормовых добавок в исследовании нет.