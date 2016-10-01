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Найден новый механизм защиты растений от стресса
Ученые каждый день открывают новое о выживании растений в неблагоприятных условиях, однако полного понимания, как именно они преодолевают засоление почв, засуху и холод, до сих пор нет. В частности, неясно, как клетки определяют и интерпретируют изменения среды. В результате ученые, имея разрозненные знания, не могут использовать их для выведения устойчивых к экстремальным условиям культурАгротехника и технологии
eurekalert.org, ноябрь 2016
Умение определять функцию генов путем их «заглушения» или удаления не очень помогает, потому что у растений одну и ту же роль могут выполнять сразу несколько генов. Удаление одного из них может всего лишь включить другой, что мешает установить связь между конкретным геном и его функцией. Кроме того, клетки растений способны чувствовать повреждение мембран, хлоропластов и ядер, которые происходят во время удаления гена, и реагировать на это, включая механизмы защиты.
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