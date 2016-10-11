До этого открытия неоникотиноиды уже несколько лет вызывали подозрения ученых, видевших в них угрозу пчелам, однако доказательств этим догадкам не было. В последние несколько лет влияние этой группы пестицидов на насекомых активно изучалось именно из-за их опасности для опылителей.

Из-за того, что масштаб влияния этих пестицидов был не до конца изучен, в ЕС были запрещены только три вида неоникотиноидов. Остальные же, несмотря на потенциальную опасность, можно было применять.

В Королевском колледже Лондона одновременно провели лабораторные и полевые исследования в попытке совместить плюсы и минусы обоих методов. Специально для полевых экспериментов был найден особый способ содержания колоний, который позволял контролировать влияние пестицидов и наблюдать активность и развитие насекомых.

Колонии насекомых расставлялись парно в сельской местности вдали от ферм. Это было важно, чтобы уменьшить возможность получения пчелами пестицидов из источников, неподконтрольных ученым. Одна из двух колоний получала нектар, смешанный с неоникотиноидами, при этом исследователи исключили возможность влияния других пестицидов на результаты наблюдений.

Колонии размещались в коробке с одной трубкой для входа и выхода. Когда пчелы возвращались с пыльцой, ученые либо фотографировали их, либо забирали у них пыльцу.

Нектар собирали обе колонии. При этом, даже получив нектар, пчелы вынуждены были собирать пыльцу для поддержания своей колонии. Ученые могли наблюдать за их поведением при сборе пыльцы, чтобы определить воздействие пестицида на способность находить пропитание.

Количество собранного нектара в среднем на каждую пчелу колонии измерялось в течение дня на протяжении пяти недель. Состав колонии замерялся только перед началом эксперимента и после его окончания.

В результате выяснилось, что неоникотиноиды не повлияли на сбор нектара насекомыми, хотя ранее считалось, что поведение пчел из-за пестицидов в этом плане меняется. Однако исследование показало, что в колонии появляется меньше маток и самцов, что ослабляет колонию.

Таким образом, стало понятно, что пчел, собирающих нектар, неоникотиноиды не убивают напрямую. Они негативно влияют на развитие колонии опосредованно, совместно с другими факторами стресса, если пестициды применяются постоянно. Поняв это, ученые разработали метод, который позволяет просчитать долгосрочное воздействие пестицидов на здоровье колоний, чтобы их применение стало безопаснее.