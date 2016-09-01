Чтобы извлечь электричество из клеток шпината, в раствор с ними добавили железосодержащее вещество
Фото: Pixabay
Фото: Pixabay
Из шпината получили электричество
Шпинат известен тем, что он содержит железо и полезен для здоровья. Однако мало кто знает, что он также способен генерировать электричествоАгротехника и технологии
nocamels.com, ноябрь 2016
Это стало известно после того, как ученые из университета Технион (Израиль) смогли заставить клетку этого растения использовать солнце для выработки электричества.
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