Статья опубликована в журнале «Агротехника и технологии» №6 (58) ноябрь-декабрь 2016
Подписаться


Это стало известно после того, как ученые из университета Технион (Израиль) смогли заставить клетку этого растения использовать солнце для выработки электричества.