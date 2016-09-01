Чтобы извлечь электричество из клеток шпината, в раствор с ними добавили железосодержащее вещество Фото: Pixabay

Чтобы извлечь электричество из клеток шпината, в раствор с ними добавили железосодержащее вещество Фото: Pixabay

Из шпината получили электричество

Шпинат известен тем, что он содержит железо и полезен для здоровья. Однако мало кто знает, что он также способен генерировать электричество