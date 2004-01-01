Не у всех хозяйств есть деньги на оплату тренингов
Фото: М. Стулов
Фото: М. Стулов
Обучение для повышения лояльности
Переработчики молока и поставщики средств производства инвестируют в тренинги и семинары для партнеровОксана Гончарова
Агроинвестор, январь 2017
Крупные производители семян, средств защиты растений и других ресурсов для АПК, а также переработчики молока вкладывают миллионы рублей в образовательные курсы для партнерских компаний. После них дистрибьюторы увеличивают продажи, а аграрии улучшают качество сырья, гарантируют переработчикам оптимальные цены и бесперебойность поставок.
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