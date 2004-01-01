

Крупные производители семян, средств защиты растений и других ресурсов для АПК, а также переработчики молока вкладывают миллионы рублей в образовательные курсы для партнерских компаний. После них дистрибьюторы увеличивают продажи, а аграрии улучшают качество сырья, гарантируют переработчикам оптимальные цены и бесперебойность поставок.