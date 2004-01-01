Статья опубликована в журнале «Агротехника и технологии» №1 (59) январь-февраль 2017
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Одним из важнейших процессов в цикле производства продукции животноводства является заготовка кормов. И неслучайно именно в этой сфере ежегодно появляется масса инноваций и передовых разработок, позволяющих повысить эффективность и рентабельность кормопроизводства.