Обзор наиболее интересных инновационных решений для кормопроизводства

Представляем вашему вниманию обзор наиболее интересных инновационных решений для кормопроизводства, отмеченных медалями на международных специализированных выставках, с комментариями эксперта — декана факультета ПРИМА РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, д. техн. н., профессора В. И. Балабанова