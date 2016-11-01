

Каждый год производители мяса птицы во всем мире убивают до 7 млрд петухов. Причина проста: петухи, в отличие от куриц, не несут яиц и не производят достаточного количества мяса, что делает их содержание невыгодным для производителей. Обычно уничтожение происходит вскоре после вылупления — при первой же возможности определить пол.