Новая технология могла бы ежегодно экономить индустрии до $0,5 млрд
Фото: Pixabay
Фото: Pixabay
Разработана технология определения пола эмбриона в яйце
Благодаря технологии терагерцовой спектроскопии анализ выделений через поры яйца занимает всего несколько секунд и определяет пол эмбрионаАгротехника и технологии
NoCamels.com, январь 2017
Каждый год производители мяса птицы во всем мире убивают до 7 млрд петухов. Причина проста: петухи, в отличие от куриц, не несут яиц и не производят достаточного количества мяса, что делает их содержание невыгодным для производителей. Обычно уничтожение происходит вскоре после вылупления — при первой же возможности определить пол.
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