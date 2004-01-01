Для своего исследования ученые сделали коровьи лепешки, используя фекалии коров. Затем на часть из них поместили навозных жуков и время от времени поливали, чтобы приблизить эксперимент к реальным условиям, когда на поля выпадают осадки. Через две недели из растений, выросших вокруг коровьих лепешек, извлекли личинки паразитов и исследовали их.



Выяснилось, что количество личинок паразитов увеличивалось первые шесть недель и оставалось высоким как минимум десять недель. Изначально наибольшее число паразитов наблюдалось вокруг коровьих лепешек с навозными жуками, однако спустя восемь недель количество личинок в них резко упало. В последующем эта тенденция продолжалась еще в течение десяти недель — до конца эксперимента.



Обильные осадки вызывали рост числа личинок паразитов, при этом навозные жуки не могли бороться с этим. Из этого был сделан вывод, что излишняя влажность способствует развитию паразитов.



Ученые объяснили результаты своего эксперимента особенностью жизни навозных жуков. Изначально эти насекомые проделывают ходы в коровьих лепешках, вентилируя их и тем самым создавая благоприятные условия для личинок паразитов. Однако потом выживаемость личинок падает. Причина в том, что им нужна высокая влажность, а навозные жуки ее существенно снижают, тем самым убивая паразитов.



В Бристольском университете отмечают, что проблема поражения КРС паразитами усиливается, когда в сельском хозяйстве начинают применять инсектициды. Эти препараты, попадая в пищеварительную систему коров, не разлагаются там полностью, после чего опасные для жуков химические вещества попадают в навоз и убивают насекомых, позволяя развиваться паразитам.

