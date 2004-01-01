Статья опубликована в журнале «Агротехника и технологии» №1 (59) январь-февраль 2017
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Ампуллярия — это улитка-вредитель, которая поражает многие сельскохозяйственные культуры, особенно рис. Впрочем, улитки наносят вред рису только первые 28 дней после посева. По истечении этого срока они перестают быть опасными для культуры.