Биологический пестицид был выведен при помощи метода получения наноэмульсии сапонина
Фото: Легион-Медиа
Фото: Легион-Медиа
Выведен биологический пестицид против ампуллярии
Ученые Университета Путра Малайзии смогли найти биологическое средство, которое убивает вредителя ампуллярию, не нанося урона окружающей средеАгротехника и технологии
researchsea.com, январь 2017
Ампуллярия — это улитка-вредитель, которая поражает многие сельскохозяйственные культуры, особенно рис. Впрочем, улитки наносят вред рису только первые 28 дней после посева. По истечении этого срока они перестают быть опасными для культуры.
Loading...
Написать комментарий