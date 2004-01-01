По словам исполнительного директора хозяйства «Имени С. М. Кирова» (Ставропольский край) Арсена Джанкезова, еще 10 лет назад в его компании не знали, что такое средства защиты растений и как они влияют на урожай. «Современные знания при работе с новыми препаратами очень важны, — подчеркивает специалист, — а возможность их получения от разработчиков ценна вдвойне. Сегодня благодаря обучающим программам мы можем получить прибавку урожая и экономим время, поскольку обучение происходит на наших глазах, почти без отрыва от производства». Как рассказал аграрий, на территории района регулярно проходят семинары для агрономов, технологов и руководителей предприятий от компании «Сингента», кроме того, всегда есть возможность получить информацию от поставщиков средств защиты растений, с которыми работают в хозяйстве.

Времена, когда агроном хозяйства как азбуку знал абсолютно все сорта, удобрения и химикаты, существующие на рынке, давно прошли. Обилие новых технологий, современная генетика, стремительный прогресс и конкурентная борьба производителей семян и химии буквально обрушивают на аграриев вал информации, переварить который они не в состоянии. Ситуация усугубляется еще и тем, что в последние годы компании-производители семян и средств защиты растений перестали поставлять своим клиентам просто продукт, сосредоточившись на предоставлении комплексных решений: от генетики до эффективной поэтапной технологии выращивания гибридов и оказания полной информационной поддержки в период вегетации. Чему и как учат агрономов и востребована ли в хозяйствах эта услуга, разбирался корреспондент «Агротехники и технологий».



Более пятидесяти российских вузов ежегодно выпускают около семи тысяч дипломированных агрономов, однако большинство из них еще при поступлении в институт знают, что не будут работать по профессии. Связать свою судьбу с сельским хозяйством готовы лишь около 5% выпускников, но их вряд ли можно назвать находкой для работодателя: бывшие студенты не обладают достаточной для работы агрономом квалификацией и опытом.



По опыту руководителей хозяйств, настоящим профессионалом агроном может стать минимум через пять лет работы, допустив немало промахов и не раз совершив работу над ошибками. В животноводческой отрасли проще, говорят они: там любой просчет заметен почти сразу. В растениеводстве же понять, что технология выбрана неверно, агроном сможет лишь в конце сезона или на следующий год. Поэтому найти квалифицированного специалиста весьма непросто.



О провале в образовании агрономов говорят сегодня как руководители крупных агропредприятий, так и специалисты кадровых агентств. Агрономы «старой закалки», получившие образование несколько десятилетий назад, не знакомы с современными технологиями и не стремятся узнавать что-то новое, а выпускников вузов, даже если они имеют необходимые знания, без опыта работы мало где примут. Столкнувшись с этой реальностью, многие компании-производители решений всерьез взялись за переобучение аграриев, фактически став для них второй альма-матер.



Редкий кадр

«Как и многие компании аграрного рынка, мы испытываем острую необходимость в обучении специалистов хозяйств, — делится Владимир Невструев, директор по маркетингу компании «Агро Эксперт Груп». — Аграрный рынок развивается семимильными шагами, а доступ к информации на селе, к нашему глубокому сожалению, ограничен. Это, в первую очередь, связано с недоступностью качественного интернета. Поэтому основная задача всех участников рынка — донести информацию о развитии технологий, о новых приемах и решениях».



К необходимости информационной поддержки аграриев пришли и в компании КВС. «Мы понимаем, что необходимо постоянно повышать знания и компетенции наших клиентов в технологии производства сахарной свеклы, ведь конечный результат — выход сахара с гектара — зависит не только от качества высеваемых гибридов, но и от множества других различных факторов», — напоминает Игорь Бруевич, генеральный директор компании «КВС РУС».



Известно, говорит он, что для того, чтобы раскрыть весь потенциал высокопродуктивных гибридов сахарной свеклы, необходимо строгое соблюдение технологии возделывания этой культуры. Например, очень многое зависит от качества сева — оптимальные сроки, подготовка почвы, правильная глубина, настройка сеялки. Поэтому «КВС Рус» отдельно проводит специализированные обучения для агрономов и механизаторов, на которых показывает, как правильно настраивать пропашные сеялки. «Это происходит в несколько этапов: теоретический курс во время одного из зимних семинаров; практическое обучение по регулировкам настройки сеялок на базе Опытной станции в селе Докторово; настройки во время посевных работ непосредственно в хозяйствах. Кроме того, мы стараемся участвовать в дефектовках сеялок», — добавляет Бруевич.



Не рассматривают обучение как отдельный продукт и в компании «Сингента». «Обучение аграриев идет в нашей компании как обязательный сервис в приложении к предлагаемым нами технологиям, — подчеркивает Евгений Копылов, директор по технической поддержке компании «Сингента». — Мы заинтересованы в интенсификации производства. Это один общий круговорот. Поэтому стараемся донести до наших аграриев, как правильно и эффективно пользоваться всем тем, что на сегодняшний день мы можем предоставить. А они, в свою очередь, применяют и делятся своим опытом».



Учиться, учиться и еще раз учиться

Аграрии заинтересованы в поиске новых решений для себя, компании-партнеры заинтересованы в том, чтобы донести, как правильно и максимально эффективно получать прибыль при применении тех или иных технологий. А поскольку в современном мире все чрезвычайно быстро меняется — приходят более совершенные продукты и агротехнологии, процесс обучения правильности применения стал неотъемлемой частью самих продуктов. Но, несмотря на то, что на первый взгляд это дело кажется весьма простым, на самом деле оно требует огромного труда и усилий. Ведь от обучения требуется качество.



«Говоря о качестве, мы имеем ввиду эффективное усвоение полученной информации. Здесь все имеет значение: и формат — то, как доносить, и сама информация — что доносить, — рассуждает Копылов. — В идеале должен быть баланс. Но, конечно же, все зависит от конкретного случая и от конкретного клиента, как сейчас говорят — нужен индивидуальный подход».



Клиенты все разные, и каждый воспринимает информацию по-своему, соответственно, она должна быть не только интересной, но и доступной для понимания, делится опытом специалист. К тому же люди в своем профессиональном образовании находятся на разных уровнях в силу разных причин: кто-то получал образование в вузе, кто-то случайно стал заниматься сельским хозяйством. Поэтому задача компании — донести информацию с одинаковой эффективностью для всех. «К сожалению, между наукой и практикой в России существует огромная пропасть: в учебные материалы, которые используют сельхозвузы, не включена большая часть информации об инновациях», — отмечает Копылов. Главное же, по его мнению, — это поэтапность и системность обучения, привязанная к периодам вегетации культур.



Многое зависит от формата обучения — от того, как доносят информацию, продолжает мысль коллеги Копылов из «Сингенты». Когда-то все начиналось с обычных лекций в аудиториях колхозов и совхозов, вспоминает он, но в процессе эволюции рынка появились другие, более интересные способы. Одной из таких эксклюзивных форм обучения, организованных «Сингентой» в рамках комплексных сервисных программ, являются «Школы». «Школы бывают разные — фитопатолога, герболога, защиты семян, агроархитектора, свекловода и так далее, — перечисляет специалист. Это научно-практические шестичасовые упражнения, разработанные нашими специалистами, проводятся при участии ведущих ученых страны. На занятиях мы вместе с учеными и клиентами разбираем полный курс, начиная с азов и заканчивая передовым опытом».



В Липецкой области работает опытная станция компании КВС, где проводится научная работа по выбору гибридов сельскохозяйственных культур, оптимально подходящих под различные почвенно-климатические условия регионов России. На ее базе в 2012 году был открыт Центр Аграрных Компетенций (ЦАК). Это интенсивные обучающие курсы, выездные семинары, учебные экскурсии и практики. Участники подобных мероприятий — топ-менеджеры и руководители сельскохозяйственных предприятий и организаций, агрономы, механизаторы, студенты и аспиранты. «В среднем мероприятие занимает 1−2 дня, — говорит Бруевич. — Основные семинары проходят в период после завершения уборки — с ноября по февраль. Также мы проводим специализированные обучения летом с показом опытов на полях Опытной станции КВС. Как правило, участвует около 20−30 человек за один день».



От теории к практике

В агрономии невозможно быть теоретиком, рассуждает Владимир Невструев из «Агро Эксперт Груп», здесь очень важны практические навыки. В его компании обучение строится на закладке демонстрационных участков и консалтинге непосредственно в хозяйстве. «Практически во всех регионах своего присутствия мы закладываем демонстрационные участки, куда имеем возможность приглашать специалистов хозяйств для демонстрации своих схем защиты либо отдельных ее элементов», — поясняет специалист.



Подобная практика имеется почти во всех компаниях-производителях, к примеру, «Сингента» приглашает своих клиентов в «Полевые города» — огромные полевые площадки, заложенные в производственных условиях, где выращиваются все типичные для данного региона культуры и демонстрируются самые последние достижения и технологии. «Именно здесь каждый может задать любой интересующий вопрос по культуре, — поясняет Копылов. — Немаловажной функцией таких мероприятий является общение и обмен опытом, причем не только со специалистами компании, но и с коллегами. Мастер-классы, споры, в которых рождается истина — вот результат. Именно поэтому интерес к таким мероприятиям набирает обороты от года к году».



Научить студентов

Хотя уровень подготовки в большинстве российских вузов остается достаточно высоким, на практике оказывается, что знаний, полученных студентами, достаточно лишь для того, чтобы претендовать на должность помощника агронома. А вот чтобы заслужить должность главного агронома, необходим опыт работы в конкретном хозяйстве и знания более современные. Зачастую именно жесткая конкуренция заставляет агрокомплексы повышать эффективность, требуя от агрономов не просто хорошей работы, а прорывных решений: внедрения передовых методов возделывания культур, разработки технологии по борьбе с вредителями и болезнями, повышения плодородия и т. д.



Именно поэтому, помимо работы с клиентами, компании немало внимания уделяют и обучению студентов. Так, компания «Сингента» с 2007 года развивает проект «Студенты Сингенты», основными целями которого являются поиск и привлечение молодых талантов, знакомство начинающих специалистов с бизнесом компании, обмен передовым опытом в сфере сельского хозяйства. В настоящий момент «Сингента» поддерживает тесные взаимоотношения с семью ведущими агрономическими вузами страны, среди которых Российский аграрный университет им. К. А. Тимирязева, Кубанский ГАУ, Воронежский ГАУ, Казанский ГАУ.



Участвующие в проекте студенты получают возможность приобрести практический опыт работы, узнать о новейших научных разработках и инновационных практиках, пройти стажировку в различных отделах компании и собрать необходимый практический материал для написания дипломной работы, а также получить постоянную или проектную работу после окончания обучения в вузе, рассказывает Анна Бабакина, HR-бизнес-партнер компании «Сингента». Компания же, в свою очередь, привлекает молодых, активных и вовлеченных сотрудников.



По словам Бабакиной, программа «Студенты Сингенты» состоит из нескольких этапов: сначала студенты третьих и четвертых курсов посещают лекции, которые читают ведущие специалисты компании. Затем участвуют в конкурсе научных работ, по результатам которого отбираются студенты для дальнейшего участия в программе. Лучшие из них проходят практику на научно-исследовательских станциях компании в Липецке и Краснодаре, где знакомятся с научной деятельностью «Сингенты». После прохождения летней практики и по результатам защиты работ студенты отбираются для стажировки в коммерческих офисах компании, знакомятся с работой отделов — продаж, маркетинга, регистрации препаратов и семян и т. д. Наиболее активные и трудолюбивые могут получить предложение о постоянной работе в компании по завершении стажировки.



Программа пользуется большой популярностью среди студентов агрономических вузов, говорит Бабакина. Сотрудники компании также отмечают стратегическую важность данной инициативы: в условиях усиливающейся борьбы за юные таланты они с удовольствием вовлекаются в проект — проводят лекции, курируют практикантов и стажеров. За 9 лет существования проекта сотрудниками «Сингенты» было проведено более 350 лекций, студенты подготовили более 430 научных работ и эссе, свыше 120 студентов прошли практику в компании «Сингента». Лучшие выпускники стали сотрудниками либо непосредственно компании, либо компаний-партнеров «Сингенты».



Сотрудничество с вузами и техникумами было бы интересно и другим компаниям.



«В настоящий момент масштабным обучением студентов мы не занимаемся, — констатирует Невструев из «Агро Эксперт Груп». — Однако когда есть запрос от вузов, мы всегда идем им навстречу и приезжаем со своей программой обучения». По его мнению, основная проблема организации учебного процесса для студентов — оторванность от реального производства. «Сегодня нет диалога между производством и вузами, — сожалеет специалист. — К тому же зачастую вузы не имеют необходимого материального обеспечения, которое есть в хозяйствах».



Комплексное сопровождение

Часто случается так, что даже самое подробное объяснение в классе и раздаточные материалы могут не дать всех ответов или попросту не подходят под конкретные условия хозяйства. Столкнувшись с проблемой на поле, агроном может принять неверное решение и, соответственно, недополучить урожай и прибыль, изначально обещанные поставщиками семян или химии. Именно поэтому многие компании делают ставку на постоянное сопровождение клиента и оказывают консультирование не только на днях поля или выездных семинарах, но и в течение всего периода вегетации.



«Особняком стоит наша услуга по агрономическому сопровождению, — делится Владимир Невструев. — Мы закрепляем за хозяйством своего специалиста, который проводит комплексную оценку земель, применяемых в хозяйстве технологий и материально-технической базы, на основании чего выдает рекомендации по технологии выращивания культур». По словам Невструева, специалист постоянно присутствует в хозяйстве с момента протравливания семян и до уборки культур, по сути, дополняя функции агронома. «Принципиальное отличие такого подхода в том, что обучение проводится непосредственно в поле хозяйства. Тем самым мы даем возможность «потрогать руками» то, о чем агроному часто рассказывают на обучающих семинарах», — комментирует он.



Полевые обследования и индивидуальное обучение агрономов проводят и в «Сингенте». По словам Анны Горобец, руководителя по технической поддержке продаж компании, консультации по актуальным проблемам текущего года проходят прямо в поле, благодаря чему хозяйствам предоставляется необходимая информация. «У аграриев не бывает двух одинаковых сельскохозяйственных годов, каждый год особенный. А стало быть, работать по шаблону невозможно, это не приносит достойной прибавки урожая. Реализовать потенциал поля возможно, только искусно применяя тот или иной прием, основываясь на правильном анализе ситуации и обладая большим багажом знаний», — подчеркивает специалист.



Клиенты компании «Монсанто» накануне критически важных фаз развития культуры получают сообщения с простыми иллюстрированными советами о том, что может произойти на поле, почему это происходит и, главное, — что делать. Сервис «Советы Монсанто» помогает аграриям принимать правильные решения, уверен Ильин. «Наши тренинги состоят не только из теоретической части, но и практической — применения полученных знаний на полях клиента с последующей поддержкой компании, — говорит он. — То есть это не просто тренинг, который клиент прослушал и потом остался наедине со своими проблемами. Наш тренинг заканчивается тогда, когда наш клиент на своих полях получает достойный урожай».



Что нужно аграриям

Несмотря на обилие инструкций, многолетний опыт агрономов и большое количество доступной информации, обучающие мероприятия компаний-производителей всегда пользуются большой популярностью. Так, «Агро Эксперт Груп» на каждом своем дне поля собирает от 60 до 100 человек. «Прибавьте к этому 22 региона присутствия и более 100 мероприятий за сезон в целом по России, — доволен Невструев. — Это огромная аудитория!».



По словам Игоря Бруевича из «КВС», на обучение в их компанию приезжают представители хозяйств не только из Липецкой области, но и из других регионов Центрального Черноземья: Воронежской, Орловской, Тамбовской, Курской. «В 2016 году мы проводили выездные семинары по сахарной свекле в Краснодарском и Алтайском крае», — добавляет он.



Однако немаловажным фактором популярности и востребованности обучения для аграриев является возможность получения обратной связи, когда компания не просто набивает головы агрономов информацией, а прислушивается к пожеланиям и дает то, что интересно конкретной аудитории.



«Мы предлагаем всем нашим клиентам принять участие в обучении и составляем программы с учетом их требований», — говорит Бруевич. Это очень важно, подчеркивает он, поскольку кому-то интересны особенности почвоподготовки, другим важно получить информацию о новых средствах защиты растений и рекомендации по повышению эффективности их действия. «Например, один клиент из Башкирии попросил подготовить специальный курс по болезням листьев сахарной свеклы с упором на способы защиты от церкоспороза, — вспоминает Бруевич. — Как правило, подобные программы мы проводим совместно с нашими партнерами. Так, для проведения семинаров по комплексной защите сахарной свеклы приглашаем специалистов компании BAYER CropScience. Но в последние годы мы наблюдаем большой отклик со стороны наших клиентов по участию в обучении по технологии возделывания сахарной свеклы. Практически все клиенты реагируют положительно и принимают участие в семинарах». Программы обучения довольно сильно влияют на восприятие «КВС» аграриями как надежной профессиональной компании, обладающей высоким уровнем компетенций в агротехнологиях и готовой делиться этими знаниями, доволен Бруевич. «В этом мы видим основу построения долгосрочных отношений с клиентами, что, безусловно, является залогом нашего успеха на рынке», — подчеркивает он.



Для того, чтобы понять, нравится ли аграриям обучение, «Сингента» проводит анкетирование, целью которого является улучшение и развитие существующих форм обучения. «Очень часто люди дают дельные и интересные советы, —делится Копылов. — И это здорово, когда обе стороны понимают, что есть куда расти и что будущее за информацией. Оправданы ли обучающие мероприятия? Разумеется, если аграрий улучшил результат на полях, он будет покупать продукт. А значит, работает схема, в которой выигрывают все».

