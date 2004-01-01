

Инновации в сфере оборудования для промышленных теплиц призваны вывести развитие овощеводства в России на качественно новый уровень. Использование различных технических средств позволяет с высокой точностью управлять тепличным комплексом: система рециркуляции и кондиционирования воздуха обеспечивает контроль микроклимата, онлайн-приложения позволяют удаленно следить за состоянием растений и субстрата, а также быть в курсе ситуации на предприятии, светодиодные лампы помогают снизить расход электричества и воссоздать освещение, близкое к естественному.