Из-за насекомых-вредителей и болезней растений в мире ежегодно теряется 30−40% урожая. В то же время у сорняков, насекомых и болезней все чаще вырабатывается устойчивость к химическим средствам борьбы.



Ученые обнаружили, что, сочетая наночастицы глины с определенными РНК, заглушающими часть наследственной информации, можно подавлять экспрессию генов растений. В качестве эксперимента был создан специальный спрей — BioClay. С его помощью ученые смогли добиться защиты растений от некоторых вирусов на 20 дней. После аппликации растения включали защитный механизм, так как их защитные механизмы были обмануты спреем — они «думали», что растение атаковано болезнью или насекомым. Обычно такая реакция срабатывает уже после заражения, но в данном случае превентивная защита позволяла надежно обезопасить растения и не давала заболеваниям развиваться.



Первоначально спрей работал недолго, потому что быстро смывался с растений, но впоследствии в него были добавлены наночастицы глины, которые позволяют средству держаться дольше — вплоть до разложения действующего вещества. Это позволит эффективно применять подобные спреи в сельском хозяйстве.



Технология, по которой сделан BioClay, не является новой: ее используют для создания некоторых лекарств для людей. Однако она была впервые использована на растениях. Кроме того, из-за того, что спрей сам разлагается через довольно короткое время, он безопаснее для экологии и здоровья человека, чем многие распространенные сейчас химические средства. Такие спреи могут применяться против конкретного заболевания, снижая развитие устойчивости болезней к новым препаратам.

