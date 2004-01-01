

Компания провела исследование сельскохозяйственного рынка ведущих мировых экономик с учетом их уровня механизации и подсчитала, что в России снижение касается практически всех видов техники, в частности, число тракторов сократилось на 51%, плугов — на 57%, культиваторов — на 47%. Несмотря на господдержку АПК, финансирование отрасли остается недостаточным, говорится в отчете по результатам исследования. Благодаря росту субсидий на покупку сельхозтехники по льготным ценам объем ее покупки увеличился в 1,4 раза, однако этого мало. Выполнен план только по поставке зерноуборочных комбайнов, а по тракторам и кормоуборочным комбайнам показатель еще не достигнут, отмечают аналитики J’son & Partners Consulting.