Допустим, у хозяйства есть поле размером 500 га, которое отведено под прессованное сено. За 14 дней работы, учитывая одну восьмичасовую смену и среднюю урожайность 15 т/га, необходимо убрать около 1,9 тыс. т сена. Объем рассчитывается таким образом: урожайность (15 т/га) умножаем на соотношение влажности подвяленного сена к свежескошенной траве (20/80%) и умножаем на площадь поля (500 га). Пропускная способность рулонного пресс-подборщика «Ростсельмаш» одинаковая — в среднем 10 т/час. Следовательно, для уборки 1,9 тыс. т потребуется 190 часов. Но это в идеальном случае. Ведь есть такое понятие, как эксплуатационная производительность, и чтобы ее рассчитать, необходимо разделить полученный показатель на коэффициент 0,65: 190÷0,65=290часов. Итак, при условии работы в одну восьмичасовую смену хозяйству потребуется 290÷8=36 дней для прессования указанных объемов. Но у нас в запасе только 14 дней. Следовательно, чтобы уложиться в агросроки, потребуется 36÷14=2,6 машины, т. е. 3 единицы техники.

Заготовки, сделанные в отпущенное природой короткое агрономическое окно, будут кормить скот в течение всего года. От правильного выбора и бесперебойной работы пресс-подборщика зависит качество кормления животных, их продуктивность и экономическое благополучие предприятия.







Выбор такой техники, как пресс-подборщик, основывается прежде всего на объемах, которые предстоит заготовить, видах кормов, культуре и сроках заготовки. Например, тюковые машины выгодно использовать хозяйствам, имеющим большие объемы заготовок.



У пресс-подборщиков, заготавливающих прямоугольные тюки, плотность прессования выше, чем у рулонных, сравнивает торговый представитель компании «Кроне Русь» по СФО и ДВФО Константин Таскин. То же можно сказать и о производительности: рулонные пресс-подборщики на время обвязки прекращают движение по полю, тогда как тюковые работают нон-стоп. Более того, один большой тюковый пресс-подборщик по заготовке сена и соломы по производительности может сравниться с семью рулонными прессами типа ПРФ.



Специалисты полагают, что если отталкиваться от объемов, то приобретение больших тюковых машин выгодно тем, кто заготавливает более 10 тыс. упаковок за сезон, и для кого требуемая производительность работ составляет более 40 т/час.



По мнению специалиста по продукции компании CNH Industrial (Case IH, New Holland Agriculture) Радика Гараева, большие тюковые пресс-подборщики будут оптимальным приобретением для тех хозяйств, которые в промышленных масштабах заготавливают солому (на продажу или для своих нужд) или же работают по контракту в сезон уборки.



К тому же, в отличие от рулонов, тюки удобнее транспортировать и хранить: более эргономичная прямоугольная форма позволяет оптимально использовать площадь складских помещений (ставить тюки в несколько рядов друг на друга).



Еще один довод в пользу выбора большого тюкового пресса — уменьшение механических потерь до 2−3 раз (в особенности бобовых культур) за счет большей сохранности ценных в питательном отношении листьев, аргументирует специалист по продукту, уборочная техника, компании «АГКО-РМ» Сергей Созинов.



Однако при выборе такой машины следует помнить, что упаковка в тюки подразумевает более плотное наполнение (плотность прессования сена у тюковых пресс-подборщиков на 30−50% выше, чем у рулонных), соответственно, необходимо более тщательно следить за влажностью прессуемого материала и производить вывоз тюков с поля до наступления осадков.



Это значит, тем предприятиям, где климатические условия не позволяют заготовить сено влажностью менее 15−16%, придется использовать дополнительное оборудование по внесению в корм консервантов, говорит Сергей Созинов. С другой стороны, проникновение внешней влаги в большой плотный тюк значительно труднее, чем в рулон, что обеспечивает лучшую сохранность корма.



Для хозяйств, заготавливающих влажную скошенную или слегка подвяленную массу, больше подойдут рулонные машины, где есть возможность сформировать упаковку с рыхлой серединой, которая позволит сену «дышать», то есть досыхать в упаковке, советует продукт-менеджер по технике для заготовки кормов компании CLAAS Роман Федотиков.



Специалист компании «Кун Восток» по зеленой линии (техника Kuhn для заготовки кормов и кормления животных) Михаил Базан напоминает, что тюки на 30−40% тяжелее рулонов того же диаметра, поэтому, приобретая сверхпроизводительный пресс-подборщик, нужно помнить, что тюки, сформированные такими машинами, могут весить до 800−900 кг. А стало быть, в хозяйстве необходимо иметь в наличии спецмашины (телескопические погрузчики и т. д. ), способные погрузить такие тюки на транспортные средства.



Если же в хозяйстве нет погрузчиков или самозагрузочных тележек для сбора рулонов и тюков с поля, то крупный пресс-подборщик покупать нецелесообразно, уверены в компании «Ростсельмаш». В такой ситуации директор департамента маркетинга «Ростсельмаша» Прохор Дармов советует остановить выбор на малых тюковых машинах, производящих упаковки весом 25−30 кг, которые легко можно переносить вручную. А если укомплектовать малый тюковый пресс-подборщик выгрузным устройством, то можно сразу сгружать полученные тюки в прицеп.



Подобные машины подходят малым фермерским хозяйствам с поголовьем 50−100 коров, либо специализированным хозяйствам, которые занимаются лошадьми, овцами, верблюдами.



Есть и еще одна интересная технология, предполагающая прессование в один большой тюк группу маленьких. В данном случае длина маленьких тюков может варьироваться в пределах от 0,30 до 1,35 м. Это позволяет делать на поле традиционно большие тюки размером до 3,2 метра и снижать транспортные расходы на вывозе с поля, а на ферме дробить их на более маленькие для облегчения физического труда при раздаче кормов.



Выбор камеры прессования

Большинство производителей делит модели на классы (сегменты) по объему заготовки, а соответственно, и по жизненному ресурсу машины. Небольшие объемы — проще оснащение, тоньше цепи и звезды. Объемы больше — устанавливаются более мощные узлы и конструкции.



Специалист по комбайнам и кормоуборочной технике компании John Deere Иван Баяк, классифицирует рулонные пресс-подборщики так: если заготовки предприятия составляют до 1 тыс. рулонов в сезон, то вполне можно обойтись машиной с базовой комплектацией. Если же хозяйству требуется заготавливать 1−5 тыс. рулонов в сезон, то нужны более продвинутые машины средней спецификации, позволяющие формировать рулоны до 1,5 м в диаметре с фиксированной или вариабельной камерой прессования.



Как объясняет Роман Федотиков из CLAAS, в пресс-подборщиках среднего класса стоят механизмы, рассчитанные на более продолжительную эксплуатацию (усиленные вальцы, цепи большего диаметра, ремни большего сечения и т. д. ), а также предлагается набор опций по сокращению времени обслуживания машины и облегчению труда механизатора.



Специалист CNH Industrial Радик Гараев считает, что оптимальный размер рулонов должен быть 1,20×1,25 м. Это, по его словам, объясняется удобством перевозки таких заготовок. Два рулона 1,20×1,25 м в ширину составят 2,5 метра, что является разрешенной габаритной шириной на дорогах общего пользования без сопровождения.



Не стоит забывать, что выбор рулонного пресса с определенным видом прессовальной камеры тесно связан с культурой, которую предстоит заготавливать, и влажностью кормов. Вообще, такие машины производятся с фиксированной (константной) или изменяемой (вариабельной) камерой.



Константная камера

Фиксированная (константная) камера формирует тюки одного размера, она проще в обслуживании и ремонте и дешевле вариабельных машин.



Пресс-подборщики с фиксированной камерой, в свою очередь, тоже подразделяются на несколько видов. Например, существуют машины с цепочно-планчатым механизмом прессования, которые очень хорошо работают на сухой массе, говорит руководитель продаж компании Kverneland Алексей Летягин. По его словам, планка идеально подхватывает сухой материал (солому, сено) и закручивает в рулон, однако на влажном материале (сенаже, силосе) давления планки, чтобы плотно умять массу и не допустить в упаковку кислород, не хватает. Из-за того, что планка на таком материале выгибается, цепи растягиваются, машина быстро выходит из строя, а корм заготавливается низкого качества, констатирует специалист.



Совершенно нецелесообразно использовать такие машины при уборке бобовых с нежной листвой (например, люцерну и др.) на сено, так как цепочно-планчатые камеры сильно травмируют массу, сбивая ценную листву, предупреждает Михаил Базан. А если упустить сроки уборки, то на кормовой стол коровам и вовсе попадут одни стебли. Поэтому такого типа камеры (одни из самых распространенных на сегодняшний день) хороши для работы с соломой и сеном из злаковых.



Напротив, рулонники с вальцовой камерой прессования (в формировании рулона участвуют вальцы) хорошо зарекомендовали себя на работе с влажной массой, продолжает Алексей Летягин. Они подходят для заготовки сенажа, имея приличную плотность прессования. Но при этом плохо работают с сухой массой, так как у них в силу конструктивных особенностей происходит эффект «сваливания» легковесной субстанции, а не закручивание ее в рулон. Из-за этого зачастую рулон получается кривым или неплотно утрамбованным, отмечает Летягин.



Таким образом, если в хозяйстве преобладает заготовка рулонов с тяжелым сенажом или силосом влажностью 40−60%, вальцовая камера, устойчивая к таким нагрузкам, будет хорошим выбором, не сомневается Иван Баяк.



Комбинированная же прессовальная камера в рулонных пресс-подборщиках представляет собой сочетание двух механизмов: цепей с планками и вальцов (или ремней) со скалками. Это наиболее универсальный вариант, считает Летягин: на вальцы приходится основная нагрузка прессования, тогда как подхват и закручивание массы происходит на небольшом участке планки. В результате машина работает хорошо и с сухой, и с влажной массой.



Для хозяйств, выращивающих бобовые, Роман Федотиков рекомендует камеры с ремнями. Они могут быть как с константным, так и с вариабельным исполнением. Такие камеры имеют большую площадь перекрытия рулона, а при работе с ними возникает меньше потерь. Они не так сильно сбивают листья, бережно сохраняя питательную ценность бобовых культур.



Ременная прессовальная камера позволяет формировать плотные рулоны от начала и до завершения процесса, что также подходит для заготовки сенажа, утверждает директор департамента маркетинга компании Ростсельмаш Прохор Дармов.



Кстати, при работе в засушливой местности и при заготовке соломы машину приходится постоянно очищать (продувать) от забивающейся пыли и соломенной половы во избежание возгорания, предупреждает Алексей Летягин.



Изменяемая геометрия

В отличие от фиксированной камеры, изменяемая или вариабельная камера прессования дает возможность формировать рулоны различного диаметра (от 1,2 до 2,1 м), что может пригодиться для упаковки разных видов кормов (солома — один размер, сено — другой и т. д. ), если к этому вынуждают условия хранения или транспортировки. Кроме того, такие камеры, по мнению Летягина, хороши для заготовки сенажа: прессование идет от самой середины, и плотность рулона будет максимальной.



Однако камеру с изменяемой геометрией прессования Иван Баяк советует приобретать тем, кто заготавливает сенаж влажностью не более 40%. Причина в том, что на тяжелой влажной массе ремни могут испытывать значительные нагрузки, объясняет специалист.



По наблюдениям Ивана Баяка, на некоторых моделях можно обеспечивать прессование с помощью разного давления: сначала 50 бар, чтобы получить, например, рулон с мягким центром, а на более поздних стадиях формирования рулона повышать давление прессования до 200 бар. Таким образом, сердцевина рулона имеет возможность «дышать», но при этом внешняя часть рулона будет плотной и более влагоустойчивой.



Есть и еще один вид вариабельной камеры — полуизменяемая. Основа этой камеры — фиксированная планчатая камера с возможностью расширения. Масса сначала прессуется в фиксированной камере диаметром 1,2 м, а после того как рулон запрессовался, происходит расширение до заданного диаметра, рассказывает Летягин. Такие машины, по его мнению, стоит выбирать тем, для кого солома является преимущественным продуктом заготовок: плотность упаковки сочетается в ней с отсутствием нужды в постоянной продувке ремней.



Прохор Дармов из «Ростсельмаша» также советует не забывать, что для получения сенажа нужен пресс-подборщик с измельчающим аппаратом. Для сена эта функция не требуется.



Выбор питателя

При выборе пресс-подборщика Иван Баяк советует обратить внимание на питатель: он расположен между подборщиком массы и камерой прессования и имеет задачу активно подавать массу в камеру. Такие узлы бывают пальцевыми и роторными.



На простых пресс-подборщиках, делающих до 1 тыс. рулонов в сезон, устанавливаются пальцевые питатели. Но если производительность машины выше, возникает необходимость в более активной подаче, объясняет Иван Баяк. Пальцевый питатель лучше подойдет для легких валков из бобового сена (люцерны, клевера и т. д. ), так как он более бережно работает с массой. А там, где влажность выше (25−40%), эффективнее применять роторный питатель с системой измельчения массы, которая обеспечит более высокую производительность и плотность прессования.



Роторные питатели с системой измельчения могут применяться на машинах, имеющих камеры как с постоянной, так и с изменяемой геометрией.



Выбор трактора

Еще на этапе выбора пресс-подборщика необходимо подумать об агрегатировании этой машины.



Сельхозпроизводители, выбирая подборщик, часто ориентируются на значение общей мощности трактора или на ВОМе, тогда как при движении по ровной поверхности трактору требуется как минимум 14−15 л. с. для реализации тягового усилия. А при передвижении по наклонной для этих целей необходимо порядка 20−25 л. с. Соответственно, если по инструкции для работы пресс-подборщика требуется трактор мощностью 82 л. с., то МТЗ 82 будет недостаточно. При движении его мощности не хватит для работы пресса, более того, если агрегат снабжен измельчителями массы, нужно учесть, что это еще больше увеличит энергорасход.



Особенно внимательными нужно быть при подборе трактора к крупнопакующим тяжелым прессам, для которых запас мощности должен составлять от 130 л. с. для моделей 80−90 до 200 л. с. для моделей 120−90 л. с., обращает внимание Константин Таскин из «Кроне Русь».



Но в тоже время не стоит сильно преувеличивать мощность трактора, иначе он не «почувствует» агрегат, предупреждает Михаил Базан. Трактор на два класса мощнее, чем требуется, будет тащить агрегат по валку с высокой скоростью, и рулоны получатся кривые и плохо сформированные.



Сетка или шпагат?

Вид обвязки конечного рулона важен для дальнейшего хранения и перевозки заготовок. Существует три варианта упаковки заготовленного корма: обвязка шпагатом, сеткой или упаковка в пленку.



Обмотка шпагатом дешевле. Но главное — себестоимость рулонов, обмотанных таким способом, на 30−40% ниже, чем рулонов, обмотанных сеткой. Однако упаковка сеткой происходит быстрее и более качественно. По подсчетам компании Ростсельмаш, для обмотки стандартного рулона диаметром 1,2 м в сетку потребуется всего 1,5−2 оборота и 5 секунд времени. Тогда как для того, чтобы обмотать рулон шпагатом, необходимо 8−10 оборотов нити, что занимает в среднем около 1 минуты.



При двунитиевом обмотчике процесс можно сократить до 20−25 секунд, но и этот показатель уступает по скорости упаковке в сетку.



Многие хозяйства, стремясь сэкономить, используют шпагат и сетку отечественного производства, что снижает себестоимость производства одного рулона примерно на 20% по сравнению с импортными аналогами полимеров.



Сергей Созинов из «АГКО-РМ» отмечает, что большие тюковые пресс-подборщики предъявляют повышенные требования к прочности шпагата — усилие на разрыв должно составлять не менее 200 кг на узле. Не стоит слишком экономить на шпагате, это может привести к снижению производительности за счет более частых простоев из-за устранения неисправностей. Кроме того при кантовании готового тюка некачественный шпагат может оборваться, что сделает тюк более рыхлым, уязвимым для попадания влаги и менее удобным для транспортировки и хранения.



Кроме того, при таких заменах на аналоги, необходимо следить за состоянием элементов узловязателей, так как некоторые российские аналоги шпагата имеют в своем составе слишком жесткие материалы и могут вывести из строя узловязательное оборудование, предупреждает Константин Таскин. Например, направляющие колесики распределительного механизма узловязателей иногда перетираются, ломаясь пополам, всего лишь за год использования российского шпагата, причем не только на западноевропейских прессах, замечает специалист. По его наблюдениям, такая проблема случается и на белорусских ПРФ.



На отечественных полимерах

Специалисты рекомендуют тщательно изучить и сравнить характеристики полимеров при использовании аналогов. Одинаковым должно быть все: усилие на разрыв, текстура, плотность натяжения и толщина самой нити. Впрочем, по словам Романа Федотикова, проверить истинное качество шпагата можно только эмпирическим путем.



При замене сетки Иван Баяк советует помимо характеристик, указанных в ее спецификации (ширина сетки должна соответствовать ширине, рекомендованной производителем пресс-подборщика, прочностные характеристики должный соответствовать оригинальной сетке), оценить ее маслянистость. Если сетка содержит много масла (при сжатии оно остается на руках в большом количестве), то она будет проскальзывать на подающих вальцах системы упаковки, что приведет к плохому качеству упаковки (недостаточному количеству оборотов сетки). Помимо этого стоит обратить внимание на толщину нитей, их шаг. Они тоже должны быть максимально близки к тем значениям сетки, которые производитель рекомендовал использовать на машине.



При этом Иван Баяк отмечает, что сетка c диагональным переплетением между основными нитями прочнее и лучше облегает рулон, а если по отрезу сетки в боковинах имеются эластичные нити (например, CoverEdgetm), то такая сетка очень хорошо держит и закрывает край рулона.



Тем, кто часто меняет производителей полимеров (как сетки, так и шпагата), Михаил Базан советует контролировать положение преднатяжителя рулонов. На заводе выставляются базовые значения натяжения в этом узле, но при смене полимеров его положение нужно менять и подстраивать к новым значениям экспериментальным путем, говорит он. Например, если в рулоне отходит верхний слой сетки, значит, преднатяжитель плохо натянут, а если при выгрузке сетка лопнула, значит, ее перетянули, объясняет Базан.



При обмотке в пленку специалисты советуют помнить, что падение рулона с большой высоты, в особенности на острую стерню, может перечеркнуть все труды по заготовке сенажа — пленка прорвется, корм будет испорчен. Поэтому при выборе подборщика с функцией одновременной обмотки в пленку целесообразно заказывать в комплекте с машиной резиновый скат — мостки, по которым рулон может аккуратно скатываться на поле, не рискуя быть пробитым.



А еще лучше приобрести опцию «переварачиватель» рулонов, советуют специалисты. При этом рулон встает на торец и прорыв практически не возможен, поскольку на торцах рулона слоев обмотки пленкой в разы больше.



При упаковке пленкой наматывают от 4 до 10 слоев. Кроме того, захват таких рулонов при погрузке должен осуществляться специальным оборудованием с мягкими краями. Хранение таких рулонов желательно осуществлять в вертикальном положении.

