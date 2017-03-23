

Чтобы узнать, что коровы «думают» про круглогодичное заточение в коровниках, ученые провели серию экспериментов, смысл которых сводился к определению того, сколько животное готово преодолеть препятствий, чтобы попасть на пастбище. В одном из опытов к воротам коровника прикрепляли разные тяжелые предметы, так что коровам приходилось прилагать большие усилия, чтобы выйти наружу.