Чтобы попасть на пастбище, коровы готовы преодолеть массу препятствий
Фото: Pixabay
Фото: Pixabay
Еще один аргумент в пользу пастбищ
Ученые Университета Британской Колумбии (Канада) нашли еще один аргумент в пользу пастбищного содержания, доказав, что коровы предпочитают пастись на свободе, а не находиться в коровникахАгротехника и технологии
сайт Университета Британской Колумбии, май 2017
Чтобы узнать, что коровы «думают» про круглогодичное заточение в коровниках, ученые провели серию экспериментов, смысл которых сводился к определению того, сколько животное готово преодолеть препятствий, чтобы попасть на пастбище. В одном из опытов к воротам коровника прикрепляли разные тяжелые предметы, так что коровам приходилось прилагать большие усилия, чтобы выйти наружу.
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