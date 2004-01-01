Фото: WA. GOV.AU
Аграрии теряют иммунитет
Потери урожайности зерновых от болезней могут доходить до 60%Оксана Гончарова
Агроинвестор, июнь 2017
Собрать большой урожай мечтают многие сельхозпроизводители, но далеко не каждый прикладывает для этого максимум усилий. В кризис аграрии экономят на всем, но часто не получают от этого никакой выгоды и даже терпят убытки. Пренебрежение технологиями и экономия на средствах защиты посевов приводят к распространению болезней и экономическим потерям.
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