

Собрать большой урожай мечтают многие сельхозпроизводители, но далеко не каждый прикладывает для этого максимум усилий. В кризис аграрии экономят на всем, но часто не получают от этого никакой выгоды и даже терпят убытки. Пренебрежение технологиями и экономия на средствах защиты посевов приводят к распространению болезней и экономическим потерям.