Еда — ежедневная и непреложная потребность животных. А значит, машины для приготовления и раздачи кормов должны работать четко и безукоризненно, как часы. Простой или поломка этой техники означает задержку, чреватую потерей здоровья коров и снижением надоя, что приводит к снижению прибыли хозяйства. Вот почему кормораздатчики-смесители — важнейшая техника в животноводческом комплексе, и от того, грамотно ли будут выбраны и настроены эти машины, во многом зависит успех предприятия.



Известно, что доля кормов в себестоимости молока составляет около 60%. Это стимулирует животноводов выбирать наиболее экономичную технику и технологии, позволяющие снижать затраты и повышать эффективность производства. И хотя сегодня сложно найти молочно-товарную ферму, где бы не использовался кормораздатчик, тем не менее, вопрос покупки этой техники в связи с расширением поголовья или заменой старого парка кормосмесителей по-прежнему остается актуальным.



Наш размерчик: выбор объема

Перед покупкой кормосмесительной машины прежде всего необходимо определиться с тем, какой объем кормов она должна готовить и раздавать за одну загрузку. Одной из самых распространенных ошибок в этом вопросе начальник сектора информационного обеспечения компании «Колнаг» Сергей Мошков называет покупку машины меньшей, чем требуется, производительности.



«Довольно часто с целью экономии хозяйство приобретает машину, которая будет кормить все стадо, работая безостановочно, — рассказывает он. — Например, за неимением средств берется десятикубовая машина, задача которой кормить стадо в 1 тыс. голов».



Безусловно, такой вариант позволит изначально вложить меньше средств в покупку кормосмесителя, но при этом важно осознавать, что, используя кормомиксер по 10−12 часов в сутки, вы будете постоянно превышать расчетные нагрузки на конструктивные элементы машины. Это обернется повышенным износом и выходом его из строя раньше срока, объясняет специалист.



Кроме того, такое построение работы отрицательно сказывается на надоях: если сессия кормления будет растянута (что неизбежно при эксплуатации кормомиксера недостаточного объема), то увеличится временная разница между кормлением и доением у животных разных кормовых групп, добавляет Борис Мотин, специалист компании GEA по направлению «Оборудование для ферм».



Продолжительность кормления, по его словам, не должна превышать двух часов для всего дойного стада. То есть желательно, чтобы кормораздатчик-смеситель в общей сложности работал не более четырех часов в день.



Рассчитать количество животных, которое кормосмеситель сможет обслужить за один рейс, Михаил Базан, специалист компании «КУН ВОСТОК» по зеленой линии (техника KUHN для заготовки кормов и кормления животных) предлагает исходя из рациона и особенностей группы. «Среднее количество корма, приходящееся на одну корову, — около 50 кг, соответственно, если умножить его на количество животных в каждой группе, мы получим средний тоннаж на одну группу, который при средней плотности рациона 345−350 кг/м3 позволит нам рассчитать примерную кубатуру», — рассуждает он.







Безусловно, разные кормовые группы имеют отличающийся по плотности рацион, и для каждой готовится своя кормосмесь, но в среднем европейские фермеры рассчитывают объем по формуле 1 кубометр на 8 голов в сутки, рассуждает Борис Мотин. И если мы кормим 2 раза в день, то рассчитывать нужно 1 кубометр на 16 голов дойного стада (у молодняка будут другие показатели).



Это означает, что, например, десятикубовая машина, при правильной ее загрузке способна приготовить дневной рацион для 60−70 голов за один замес. Кроме этого при принятии решения о приобретении смесителя-кормораздатчика той или иной производительности необходимо учитывать также время приготовления и раздачи кормов, поголовье и допустимое время кормления.



Как правило, коровники на беспривязном содержании разделены на 4 группы, примерно одинаковые по численности, поэтому логистически правильно было бы подобрать такой миксер, который бы за один проход сумел накормить всех животных, имеющих одинаковый рацион, не заезжая в одну и ту же группу дважды, рекомендует технический директор компании «Трансфэр» Сергей Черногоров.



Или можно подобрать такой бункер, объема которого полностью бы хватало на одну сторону коровника, добавляет Борис Мотин. Это важно, чтобы при движении кормораздатчика в обратном направлении не давить колесами уже розданный корм, поясняет он.



При узком же проходе лучше раздавать корм сразу на две стороны, советуют специалисты. Как разъясняет Михаил Базан, раздавать корм на обе стороны коровника позволяет кормосмеситель с поперечным транспортером или с выгрузными окнами. При этом последние должны быть расположены диагонально (переднее левое и заднее правое, например). Это важно, потому что диагональные окна, находясь возле разных шнеков, раздают корма менее дискретно. Если же окна будут расположены параллельно (возле одного шнека), раздача не сможет быть равномерной, считает специалист. Он также рекомендует учесть при выборе машины наличие сквозного проезда, ширину прохода, а также оценить возможность разворота.



Менеджер по системам кормления компании DeLaval Степан Цюрко советует очень внимательно отнестись к тому, насколько объем кормомиксера соответствует его максимально разрешенной загрузке (техпаспортные данные). Дело в том, что при сравнении двух миксеров одинаковой кубатуры может оказаться, что один возможно максимально загрузить до 3,6 тыс. тонн, а другой — только до 2,7 тыс. тонн, приводит он пример.



Чтобы не допускать постоянных перегрузок при эксплуатации, с выбором кормомиксера по этому параметру нужно быть особенно внимательным. Это тем более важно, если в хозяйстве используется кормосмесь высокой плотности — 340−350 кг/м3, предупреждает Цюрко.



Как объясняет специалист, кормораздатчики с горизонтальными шнеками могут иметь двух или трехшнековую конструкцию. А стало быть, механизм приготовления и смешивания кормов у этих машин будет отличаться.







В двухшнековых машинах расположенные параллельно днищу шнеки с разнонаправленными витками продвигают смесь от передней и задней стенки к центру, которая затем поднимается, и кормосмесь ссыпается обратно, поясняет Степан Цюрко. Тогда как в трехшнековых горизонтальных кормосмесителях, имеющих один центральной нижний шнек и два верхних, принцип другой. У этих машин центральный нижний шнек направляет кормосмесь к передней стенке по низу бункера, а дальше она от передней стенки направляется вверх, где ее подхватывают два шнека, расположенные сверху. Таким образом, более эффективно и полно используется весь объем бункера.



В результате в 12-кубовом горизонтальном миксере с двумя шнеками смешивается максимально до 3,5 тонн, а в трехшнековом такого же объема — до 4,9 тонн, сравнивает специалист DeLaval. При этом потребляемая мощность у них одинаковая.



Также Степан Цюрко советует запросить у поставщика кормораздатчика с вертикальным шнеком данные о номинальной частоте вращения шнека на первой скорости. Эти сведения, по его словам, помогут точнее определить время сессии кормления, а значит, покажут истинную производительность машины (чем ниже скорость вращения, тем длиннее время смешивания и выше трудозатраты на приготовление рациона).



Неплохо также сравнить соответствие высоты шнека с объемом бункера, продолжает Степан Цюрко. В некоторых кормораздатчиках она занижена, и по факту рабочий объем смешиваемого корма меньше объема бункера.



А пролезет?

Одной из самых обидных и распространенных ошибок Сергей Черногоров называет несоответствие габаритов коровника высоте (или ширине) мобильного кормораздатчика. Особенно актуальна эта проблема для коровников старой постройки (с привязным содержанием), высота въездных ворот которых бывает около 2,3−2,5 м.



Например, при покупке кормомиксера, высота которого предельно вписывается в габариты въезда, накормить животных после выпадения снега и образования наледи уже будет невозможно, объясняет Сергей Мошков. Это весьма обидно, потому что в большинстве случаев машины можно сделать на заказ, то есть, например, обрезать по высоте края смесительной камеры под соответствующие параметры еще на заводе, причем бесплатно. И тогда не придется подпиливать их болгаркой, спасая ситуацию.



Специалист также советует при выборе машины и расчете высоты смотреть не только на габариты дверного проема, но и учитывать высоту коровника над кормовым проходом в целом. «У нас был случай, — вспоминает специалист, — когда машина, благополучно миновав въезд в коровник, в середине здания уперлась в проходящий под потолком молокопровод». Кроме того, важно учесть высоту кормушек, если таковые имеются в хозяйстве. Это необходимо для того, чтобы клиенту была предложена машина с соответствующей высотой раздачи, говорит Сергей Мошков.



Поэтому крайне важно выбрать раздатчик с возможностью адаптации к условиям конкретного хозяйства (изменение высоты миксера, возможность установки колес меньшего радиуса без потери производительности и пр.), подытоживает директор департамента маркетинга компании «Ростсельмаш» Прохор Дармов.







Вертикальные или горизонтальные?

Традиционно в старых коровниках, где практикуется привязное содержание, преобладают машины с горизонтальным расположением шнеков, констатирует главный инженер компании «Русагро» по производству СХБН «Курск, Орел» Дмитрий Чарочкин.



Как объясняет Степан Цюрко из DeLaval, горизонтальные кормораздатчики хороши для коровников с низкими въездными воротами, кроме того, они хорошо справляются с грубоволокнистым легким кормом типа соломы, так как имеют другой принцип резания. Эти машины гораздо лучше измельчают корма, так как разрезание в них происходит в процессе прохождения ножей через U-образные ножи, в то время как в вертикальных кормораздатчиках резание происходит за счет разности скоростей вращения шнека и кормовой массы, объясняет специалист.



Если при уборке и заготовке кормов используется машина, у которой нет функции доизмельчения (а стало быть, в заготовках много корма с длинноволокнистой структурой), кормораздатчик с горизонтальным расположением шнеков будет просто незаменим, отмечает руководитель отдела маркетинга группы компаний «ХОЗЯИН» Юрий Смирнов.



Борис Мотин из GEA подтверждает, что преимущества горизонтальных машин видны на грубоволокнистых легких кормах типа соломы. Но при этом важно соблюдение технологии, замечает специалист. Он приводит пример, когда в одном из хозяйств Республики Саха жаловались на то, что горизонтальный миксер плохо работает с соломой (не измельчает). Оказалось, нарушена последовательность: солому добавляли в бункер после силоса и других плотных кормов. В результате, оказавшись в более плотной массе наверху кормосмеси, солома перестала поддаваться резанию, разъясняет Мотин. А если бы ее положили в бункер в первую очередь, на качество измельчения не было бы жалоб.



Если корм более плотный и тяжелый, то с ним быстрее справятся машины с вертикальными шнеками (они хуже нарезают, но отлично смешивают рацион), тогда как агрегатам с горизонтальными шнеками с плотной массой справиться труднее, подытоживает специалист.







И все же в первую очередь машина должна быть универсальной и подходить для раздачи необходимых для животных кормов и смесей, ведь, по статистике, подача сбалансированного корма способствует увеличению надоев молока до 20%, замечает Дармов из «Ростсельмаша». По его мнению, вертикальные шнеки являются более надежными, но при этом потребляют немало энергии на измельчение, так как шнек при смешивании постоянно поднимает массу вверх, что, безусловно, тяжелее передвижения в горизонтальной плоскости.



По наблюдению Михаила Базана из «КУН ВОСТОК», вертикальные машины сильно теснят на рынке своих горизонтальных коллег. Причина в том, что они более универсальные, менее металлоемкие, имеют более простую конструкцию и быстрее справляются с приготовлением смеси, констатирует он.



Это подтверждает и Сергей Черногоров из «Трансфэр». По его подсчетам, в среднем 16-кубовый миксер с горизонтальными шнеками готовит полнорационную смесь за 25−30 минут, тогда как вертикальному на это требуется около 15 минут. К тому же машины с вертикальными шнеками менее чувствительны к попаданию в бункер инородных предметов, замечает специалист. Например, неудачное падение сверху в бункер большого двухсоткилограммового рулона с сеном может погнуть валы миксера с горизонтальными шнеками, а попадание камня или куска бетона из раскрошившейся стенки силосной траншеи и вовсе чревато выходом из строя дорогих деталей (шнек, вал и т. д. ) — машина уже не будет работать. Тогда как у вертикальных кормораздатчиков в таких ситуациях могут только сломаться ножи, а это расходники, которые легко меняются.



К тому же степень измельчения в горизонтальных миксерах прямо пропорциональна времени работы кормосмесителя: чем дольше работает, тем мельче частицы корма, обращает внимание Степан Цюрко. Поэтому при использовании таких машин важно не превратить полнорационную смесь в кашу, когда теряется структура корма, необходимая корове для постоянной выработки жвачки.



Если же при уборке в комбайне культура предварительно доизмельчается, то предпочтительнее использовать машины с вертикальными шнеками, добавляет Юрий Смирнов.



При этом не все горизонтальные кормосмесители могут работать с рулонами сена и сенажа, продолжает Степан Цюрко. Горизонтальные машины, имеющие два шнека, справляются с такими видами загрузки, но трехшнековый кормомиксер конструкционно не предназначен для этой работы: при попадании в машину рулона у нее сразу же заклинит два верхних шнека.



При выборе вертикальных кормораздатчиков Степан Цюрко советует обратить внимание на наличие в них дополнительной лопатки, которая ставится напротив нижней лопасти шнека и способствует увеличению в 2 раза частоты выброса корма в выгрузное окно кормосмесителя (в случае если раздача идет не с помощью транспортера, а через окно в стенке смесительного бункера). Это крайне важно для обеспечения равномерности раздачи, подчеркивает специалист, добавляя, что особенно этот параметр следует учесть в случае привязного содержания коров, так как они не могут перемещаться по коровнику, и равномерность раздачи должна быть высокой.



При этом равномерность раздачи не должна превышать допустимые отклонения от нормы: 15% для стебельчатых кормов и 5% — для концентрированных, напоминает Прохор Дармов. Важно, чтобы потери корма при раздаче были сокращены до минимума, к тому же устройство миксера-кормораздатчика не должно допускать загрязнения корма и его расслоения по фракциям, отмечает специалист.



Сергей Черногоров рекомендует брать машину, где между шнеком и днищем установлен нижний подборный нож, наличие которого облегчает полную очистку бункера перед следующей загрузкой.

