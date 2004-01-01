Презентация новой модели прошла в Оренбурге в рамках этапа Demo Road Show — 2017. Новые тракторы серии T4 сочетают в себе передовые технологии, высокую мощность и скандинавский дизайн. Машины оснащены надежным двигателем AGCO Power (6,6 л и 7,4 л) мощностью до 250 л. с. и крутящим моментом до 1000 Нм. Производительность гидравлической системы трактора — до 200 л/мин., грузоподъемность задней навесной системы — 9600 кг.



Идеально подобранное сочетание рабочего объема и мощности гарантирует высокую производительность. Технология SCR (селективной каталитической нейтрализации) позволяет оператору эксплуатировать трактор без перегрузок двигателя, не заботясь о стоимости обслуживания. Четвертое поколение тракторов Valtra уже завоевало ряд международных наград. Valtra T стал обладателем премии Red Dot Design — 2016 В номинации «Лучший продуктовый дизайн».



Также серия T была удостоена звания «Машина года — 2015» (Machine of the Year 2015) на крупнейшей специализированной выставке в области оборудования и технологий для сельского хозяйства SIMA. В 2017 году трактор Valtra серии T четвертого поколения получил награду GOOD DESIGN в Нью-Йорке.

