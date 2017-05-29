К сожалению, возникновение устойчивости к антибиотикам у бактерий в основном связано с сельскохозяйственной деятельностью: антибиотики активно применяются в животноводстве, а затем попадают на поля и в воду через экскременты. А поскольку часто для лечения животных и людей используют одни и те же препараты, происходит снижение эффективности лечения, что представляет опасность как для животных, так и для людей.



Ученые из канадской организации Agriculture and Agri-Food на протяжении 16 лет проводили эксперимент, чтобы понять, как часто бактерии, попавшие на поля, оказываются устойчивыми к антибиотикам. Все это время на выбранный участок земли постоянно доставляли антибиотики. Основной причиной для начала исследований было появление устойчивости даже к тем антибиотикам, которые применяют только в крайних случаях, — карбапенему и полимиксину.



В течение 16 лет ученые брали на анализ почву с участка земли, на котором проводился эксперимент, выделяли ДНК кишечной палочки (Escherichia coli), клонировали большие участки этого ДНК и затем добавляли его в находящиеся в лаборатории колонии кишечной палочки.



Следующим шагом было поместить бактерию в среду с содержащимся в ней одним из исследуемых антибиотиков трех классов: макролиды (выделяются лучистыми грибками — актиномицетами), лактамы и сульфонамиды.



Как известно, кишечная палочка чувствительна к большинству антибиотиков, поэтому на ней было удобно проверять возникновение устойчивости (в теории, любая колония должна содержать ген устойчивости к антибиотикам). В итоге ученые получили 36 генов устойчивости к антибиотикам у кишечной палочки.



После окончания исследования они сравнили уже известные гены устойчивости с полученными в ходе эксперимента. Оказалось, что часть из них была неизвестна науке. Причем некоторые новые гены были ответственны за устойчивость сразу к нескольким антибиотикам. Так, в одном из случаев был найден совершенно новый ген устойчивости к антибиотикам класса макролиды. Механизм его работы только предстоит изучить.



Работа канадских специалистов показала, как быстро у бактерий появляется устойчивость к антибиотикам и как важно стараться не допускать их попадания на поля.

