Актуальная техника
Представляем вашему вниманию обзор наиболее интересных инновационных разработок для тракторов, отмеченных медалями на международных специализированных выставках, с комментариями эксперта — декана факультета ПРиМА РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, д. техн. н., профессора В. И. БалабановаВиктор Балабанов
Агротехника и технологии, сентябрь 2017
Анализ тенденций развития тракторостроения в мире показывает, что в настоящее время основным направлением является всесторонняя автоматизация и роботизация систем управления тракторной техникой. Причем этот процесс затрагивает не только системы каждой единицы в отдельности, но и целые машинно-тракторные комплексы или даже группы таких комплексов. С учетом уже выпускающихся серийных образцов в обозримом будущем развитые страны смогут перейти на широкое использование в сельском хозяйстве беспилотной тракторной техники.