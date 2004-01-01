

Анализ тенденций развития тракторостроения в мире показывает, что в настоящее время основным направлением является всесторонняя автоматизация и роботизация систем управления тракторной техникой. Причем этот процесс затрагивает не только системы каждой единицы в отдельности, но и целые машинно-тракторные комплексы или даже группы таких комплексов. С учетом уже выпускающихся серийных образцов в обозримом будущем развитые страны смогут перейти на широкое использование в сельском хозяйстве беспилотной тракторной техники.