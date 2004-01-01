

Улучшение моделей осуществлено по двум приоритетным направлениям: технические показатели и удобство работы оператора. Увеличение производительности техники реализовано в первую очередь за счет модернизации гидравлической системы, с помощью которой стало возможным уменьшение расхода топлива. В частности, новые погрузчики оснащены более мощным гидронасосом с производительностью потока 200 л/мин. (в сравнении с 180 л/мин. у предшествующих моделей).