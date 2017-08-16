В результате от избытка в воде нитратов погибают рыбы. Происходит это потому, что удобрения и химикаты вносятся не по правилам и работают неэффективно, что вынуждает аграриев увеличивать дозы.



Более того, принятые в сельском хозяйстве привычные технологии внесения удобрений часто являются ошибочными. По крайней мере, такой вывод сделали ученые, опираясь на результаты исследования, проведенного в Университете штата Пенсильвания.



Они считают, что внесение навоза вглубь почвы с помощью дискового плуга значительно эффективнее поверхностного внесения, кроме того такой способ внесения существенно снижает количество эстрогенов в поверхностных стоках с полей. Дело в том, что коровий навоз, кроме полезных для растений питательных веществ представляет опасность для живых организмов. В частности, в нем содержатся значительные концентрации 17 альфа-эстрадиола, 17 бета-эстрадиола, эстрона и эстриола, относящихся к эстрогенам (группа женских стероидных гормонов, попадание которых в питьевую воду может привести к нарушению гормонального фона у женщин).



Эффективность такого способа внесения навоза была известна и раньше, однако ученые хотели доказать, что даже столь простые и доступные всем аграриям решения способны значительно улучшить состояние окружающей среды, что и подтвердили своими опытами и расчетами. В целом работа была посвящена воздействию методов внесения навоза на поверхностные стоки и разложению фосфора и органических соединений.



В исследовании было задействовано 12 участков: по шесть на два разных метода внесения навоза — поверхностного и глубокого. Ученые использовали коровий навоз, хотя эстрогены содержатся в навозе и других животных. После этого было исследовано 10 различных поверхностных стоков с этих полей.



Для того чтобы была возможность получить точные результаты по каждому методу внесения навоза, все участки были гидрологически изолированы.



Полученные данные показали, что разница в концентрации эстрогенов в поверхностных стоках полей разительна. В случае с глубоким внесением даже сильный дождь не привел к выявлению эстрогенов в поверхностных стоках, в то время как при поверхностном внесении их постоянно выявляли в образцах вод.

