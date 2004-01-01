 Кормовые витамины дорожают на фоне дефицита -Агроинвестор
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Технологии
Кормовые витамины дорожают на фоне дефицита
Агроинвестор
Агроинвестор
январь 2018
В начале 2018 года стоимость витамина A может достичь 500/кг и даже больше, притом что летом в Европе он стоил 25−28/кг, прогнозирует гендиректор компании «Мегамикс» (крупнейший в России производитель премиксов) Сергей Власов
журнал «Агроинвестор»
январь 2018
Фото: BASF

Стоимость витамина D3 выросла с 27/кг в июне-июле до €40/кг в августе. В декабре-январе «Мегамикс» ожидает 70−80/кг. Аналогичный уровень цен может сложиться на B3, который в начале лета стоит 37 евро/кг. Другие витамины группы B также дорожают.

«Дело в том, что летом этого года Европейская комиссия приняла решение с 1 июля 2018 года полностью запретить использование кормовых добавок с витаминами, стабилизированными этоксиквином (синтетический антиоксидант), — пояснил Власов. — В итоге в Европе компании начали переводить производства на выпуск витаминов без этоксиквина, китайские игроки тоже об этом задумались. Как результат — взлет цен на D3».

Что касается витамина B3, то в мире его производят четыре крупные компании — европейские BASF и DSM, а также китайские Xinfa и Xinfo. Последняя в 2017 году приостанавливала работу, что привело к повышению цен. Затем они увеличились еще — после того, как Xinfa получила предписание остановить производство и перенести его в другое место. Это связано с тем, что в начале прошлого года Китай перешел к политике «чистого неба», в результате чего ряд предприятий останавливали работу и даже закрывались.

Объемы выпуска витамина A также сократились. По словам Власова, 65% его глобального рынка контролирует BASF: 25% — непосредственно через витамин, еще 40% — через цитраль, химическое соединение, которое является базовым для производства витамина A. Однако 31 октября прошлого года на заводе компании по производству цитраля произошел пожар, и она приостановила выпуск витаминов A и Е, а также ряда каротиноидов. В декабре прошлого года предполагалось, что выпуск цитраля возобновится не раньше начала второго квартала 2018-го.

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