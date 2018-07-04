Дизельное топливо за год подорожало на 30%



Так, первым обеспокоенность удорожанием топлива — на 30% по сравнению с показателями 2017 года — выразил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Как сообщала пресс-служба главы региона, Владимиров подготовил обращение в правительство России по обеспечению мер поддержки для аграриев в виде возврата части затрат на ГСМ из средств бюджета. С подобными обращениями за помощью к федеральному центру также выступили власти Краснодарского края, Крыма, Челябинской и Ростовской областей, сообщала газета «Коммерсантъ».