 Дизельное топливо за год подорожало на 30% — Агроинвестор
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Технологии
Дизельное топливо за год подорожало на 30%
Агроинвестор
Агроинвестор
4 июля 2018
Ряд российских регионов попросили федеральные власти поддержать сельхозпроизводителей, пострадавших из-за роста цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ)
журнал «Агроинвестор»
июль 2018
Удельный вес затрат на ГСМ в производстве сельхозпродукции в среднем составляет 10−20%
Фото: Легион-Медиа


Так, первым обеспокоенность удорожанием топлива — на 30% по сравнению с показателями 2017 года — выразил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Как сообщала пресс-служба главы региона, Владимиров подготовил обращение в правительство России по обеспечению мер поддержки для аграриев в виде возврата части затрат на ГСМ из средств бюджета. С подобными обращениями за помощью к федеральному центру также выступили власти Краснодарского края, Крыма, Челябинской и Ростовской областей, сообщала газета «Коммерсантъ».

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