Принят закон об органической продукции



Документ вводит понятия органической продукции и ее производителей и регулирует нормы производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации такой продукции. Также закон дает определение органического сельского хозяйства. В перечне требований к выпуску органической продукции 11 пунктов. Например, ее можно производить, хранить и перевозить только отдельно от неорганической. Производителям запрещено применять агрохимикаты, пестициды, антибиотики, стимуляторы роста для животных, гормональные препараты, кроме разрешенных действующими стандартами. Кроме того, что нельзя использовать клонирование и методы генной инженерии, также под запретом оказалась трансплантация эмбрионов в животноводстве. В растениеводстве органическую продукцию будет нельзя выращивать на гидропонике. Также закон запрещает использовать упаковку из материалов, которые могут привести к загрязнению органической продукции и окружающей среды, в том числе из поливинилхлорида.