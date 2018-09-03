 Принят закон об органической продукции — Агроинвестор
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Технологии
Принят закон об органической продукции
Агроинвестор
3 сентября 2018
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступит в силу с 1 января 2020 года
журнал «Агроинвестор»
сентябрь 2018
Потенциал роста мирового рынка органической продукции к 2022 году превышает $200 млрд
Фото: Легион-Медиа


Документ вводит понятия органической продукции и ее производителей и регулирует нормы производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации такой продукции. Также закон дает определение органического сельского хозяйства. В перечне требований к выпуску органической продукции 11 пунктов. Например, ее можно производить, хранить и перевозить только отдельно от неорганической. Производителям запрещено применять агрохимикаты, пестициды, антибиотики, стимуляторы роста для животных, гормональные препараты, кроме разрешенных действующими стандартами. Кроме того, что нельзя использовать клонирование и методы генной инженерии, также под запретом оказалась трансплантация эмбрионов в животноводстве. В растениеводстве органическую продукцию будет нельзя выращивать на гидропонике. Также закон запрещает использовать упаковку из материалов, которые могут привести к загрязнению органической продукции и окружающей среды, в том числе из поливинилхлорида.

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