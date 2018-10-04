Антибиотики пытаются взять под контроль. Решение ЕЭК о содержании ветпрепаратов в животном сырье вступило в силу

Необязательное к применению решение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о введении максимально допустимых уровней содержания антибиотиков в животном сырье раскололо аграрное бизнес-сообщество на два лагеря. Одни недовольны непроработанностью документа: методик определения большинства антибиотиков в животноводческой продукции не существует, а сама проблема их содержания в животной продукции сильно преувеличена. Другие считают, что животная продукция подчас нашпигована антибиотиками, многие аграрии применяют их не только и не столько для лечения животных, поэтому дополнительные меры контроля, пусть и необязательные, точно не повредят. Потребитель между тем в растерянности: будет ли он платить за «чистую» продукцию больше и не станет ли ее от этого меньше на прилавках.



Чего добивается ЕЭК

Решение ЕЭК «О максимально допустимых уровнях остатков ветеринарных лекарственных средств (фармакологически активных веществ), которые могут содержаться в непереработанной продукции животного происхождения, в том числе в сырье, и методиках их определения» датировано 13 февраля 2018 года и вступило в силу с 14 августа. Документом устанавливаются максимально допустимые уровни (МДУ) содержания остатков антибиотиков в мясе, сыром молоке, печени, яйцах, жире и других животных продуктах. Ранее подобные нормы были прописаны в техрегламенте «О безопасности пищевой продукции» только по шести группам антибиотиков — левомицетин, стрептомицин, тетрациклин, пенициллин, бацитрацин и гризин. В решении ЕЭК перечень фармвеществ, по которым устанавливаются МДУ, расширен до 72 препаратов. При этом для некоторых ветсредств уровни МДУ хотя и установлены, но отложены для внедрения до того момента, когда по ним будут разработаны методики определения. Это касается таких препаратов, как аверсектин, авиламицин, амитраз, баквилоприм, имидокарб, клавулановая кислота, клотримазол, аминитризол, рифампицин, флавомицин.



Как пояснял представитель ЕЭК, документ появился в связи с обращениями ряда государств — членов Союза, которые считают, что при выявлении остатков антибиотиков в продукции животного происхождения представители ветнадзора зачастую неправомерно применяют меры ограничительного характера. Ведь не по всем ветсредствам существовали предельные нормы содержания. А соответствующее положение техрегламента гласит, что сырье животного происхождения должно быть получено от здоровых продуктивных животных по истечении сроков выведения из их организма лекарственных средств для ветеринарного применения (в том числе антибиотиков), и часто трактовалось как требование нулевого содержания остатков, чего практически невозможно достичь при существующих методиках исследования.



Контролировать МДУ, согласно решению, должны как производитель сырья, так и переработчики. В сопроводительном документе на непереработанную пищевую продукцию животного происхождения производитель должен указать наименование ветеринарного лекарственного средства, дату его последнего применения для продуктивного животного и подтверждение сроков его выведения из организма. Переработчик, в свою очередь, на основании этих документов может проверить поставленную продукцию на МДУ у себя. «Тем самым значительно повышается безопасность сырья, снижаются риски попадания в готовую продукцию вредных для организма человека веществ. У изготовителей и поставщиков непереработанной продукции животного происхождения, соответственно, появляются дополнительные обязанности по контролю», — объяснял ранее представитель ЕЭК Сергей Цыпленков. При этом он акцентировал внимание на том, что решение комиссии вовсе не обязывает переработчиков проверять сырье повсеместно. Основываясь на информации поставщика, переработчик на свое усмотрение вправе эту информацию проверить (или не проверить) и оценить риски.







Хотели как лучше

Все без исключения эксперты аграрного рынка признают благородство намерений членов ЕЭК: ни производители, ни переработчики, ни тем более потребители не против, чтобы животноводческая продукция становилась «чище». Бесконтрольное использование антибиотиков при выращивании животных недопустимо, категорична главный ветеринарный врач СГЦ «Знаменский» (Орловская область, входит в АВК «Эксима») Евгения Кострикина. По ее словам, компания разделяет принцип ответственной ветеринарии и считает решение ЕЭК логичным и правильным. «Остаточные количества антибиотиков в мясе представляют вред для здоровья человека, так как потребление такого мяса приводит к пассивному использованию лекарственного средства, а значит, резистентности микрофлоры человека к данному препарату, то есть в те моменты, когда человек заболевает и ему назначено лечение, оно не дает результата», — говорит она.



Директор по качеству группы «Продо» Ризван Джанарсланов согласен с Кострикиной. По его мнению, проблема резистентности патогенных микроорганизмов ко многим препаратам усугубляется, поэтому поставить под контроль использование антибиотиков в сельском хозяйстве крайне необходимо. Без применения таких препаратов не существует технологии выращивания птицы в производственных масштабах, они применяются даже в тех странах, где отдельные виды антибиотиков запрещены, знает топ-менеджер. Но во всех цивилизованных странах вопрос использования ветсредств в продукции животного происхождения с установлением ограничений по допустимым нормам четко регулируется на уровне государства. Теперь для этого созрела и Россия.



«Решение ЕЭК дает возможность тем, кто закупает сырье, теперь опираться хотя бы на какие-то нормы при своих анализах, — отмечает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. — Ведь МДУ по многим позициям не были прописаны, а любая определенность лучше неопределенности». Новый документ гармонизирует российские стандарты с мировыми (в том числе с ближайшими конкурентами на экспортном рынке — странами ЕврАзЭС), добавляет вице-президент Международной программы развития птицеводства Альберт Давлеев. Существовавшие раньше в России ограничения в предельно допустимых нормах антибиотиков ставились под сомнение западными странами из-за того, что, по их мнению, российские требования не были основаны на научных исследованиях, знает эксперт. Тогда как на Западе такая научная работа проводилась в течение многих лет, и установленные в их результате предельно допустимые нормы принимаются за обязательные как в странах-экспортерах, так и в странах-импортерах. Теперь для российских производителей этот вопрос снят, и тем самым экспортные возможности серьезно расширились, верит Давлеев.



Переработчики ни при чем Артем Белов, Исполнительный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Молоко с животноводческих предприятий на переработку выходит с ветеринарным сертификатом. То есть теоретически перерабатывающие предприятия должны доверять этим документам, не проводя дополнительных проверок. Поэтому мне непонятно: при чем тут переработчики в этом документе? Сейчас многие из них, переживая за качество продукции и понимая свою ответственность перед населением, фактически на инициативных началах, пользуясь экспресс-методами, утвержденными на территории ЕАЭС, проводят экспресс-оценку, чтобы самостоятельно выявлять антибиотики и отслеживать качество сырья в целом. Решение ЕЭК рушит и эту схему, ведь в отсутствие экспресс-тестов на большинство антибиотиков (по которым раньше не требовалось проводить анализы) переработчики не смогут проводить дополнительный контроль, что чревато претензиями органов к готовой продукции на полке. Получается, что ответственность за отсутствие антибиотиков полностью перекладывается на переработчиков, хотя те ни в коей мере не могут влиять на их содержание в продуктах.

«Сырой» документ

Вместе с тем с момента появления документа резкую критику экспертов отрасли вызвал способ решения вопроса. В распоряжении «Агроинвестора» есть несколько писем, обращенных к министру ЕЭК по техрегулированию Валерию Корешкову и российскому экс-министру Михаилу Абызову с просьбой отложить введение решения в действие и сначала навести порядок в техрегулировании животноводческой отрасли. В частности, в обращении к Корешкову от президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Германа Зверева, исполнительного директора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова, замруководителя исполкома Национальной мясной ассоциации (НМА) Максима Синельникова, гендиректора Союза участников потребительского рынка Ольги Баранниковой, и. о. исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимира Ионкина и исполнительного директора Национального союза мясопереработчиков Екатерины Лучкиной говорится о том, что документ «порождает ряд существенных рисков, которые могут создать препятствия для участников рынка производства и переработки продукции животного происхождения и существенно дестабилизировать рынок продуктов питания». Так, расширение перечня антибиотиков, за содержанием которых должны будут следить участники рынка, повлечет существенное увеличение расходов производителей и переработчиков на этот контроль.



В решении также не определена периодичность контроля МДУ. А для значительной части ветпрепаратов, которых ранее не было в списке проверяемых, отсутствуют методики экспресс-анализа и, таким образом, технические возможности выявления указанных антибиотиков. Предлагаемые методики исследования зачастую требуют значительных затрат и времени, столь ценного для скоропортящегося сырья животного происхождения (например, срок хранения молока-сырья составляет всего 36 часов). Кроме того, авторы письма указывают на отсутствие официально утвержденных ветеринарными ведомствами инструкций к препаратам, в которых обозначены сроки выведения антибиотиков из организма животных. Часть предлагаемых методик не соответствуют базовым метрологическим требованиям, предъявляемым к количественным методам анализа. Часть предлагаемых методик характеризуется высоким уровнем погрешности (в отдельных случаях до 93%). Кроме того, из документа непонятно распределение ответственности за исполнение решения между производителями, переработчиками и надзорными ведомствами. А в отсутствие такового, как показывает практика, все «шишки» будут доставаться участникам рынка. Авторы письма указывают на необходимость установления более длительного переходного периода — один-два года вместо 30 дней, в течение которых выборочный мониторинг содержащихся в животной продукции ветпрепаратов (без применения штрафных санкций) позволит выявить наиболее часто встречающиеся антибиотики, для которых сейчас нет МДУ, и разработать для них методики экспресс-анализа.





В нынешнем виде решение ЕЭК требует доработки. Нормы действовавшие раньше ставились под сомнениеShutterstock



Еще одно коллективное письмо адресовано Валерию Корешкову уже накануне вступления в силу решения ЕЭК, в июле 2018-го. В нем за подписью тех же представителей отрасли и присоединившихся гендиректора Союза предприятий зообизнеса Татьяны Колчановой и исполнительного директора Российского союза предприятий молочной отрасли Людмилы Маницкой указывается на противоречие между решением ЕЭК и положениями техрегламента. Техрегламент является обязательным к исполнению документом, поэтому даже после вступления в силу решения ЕЭК предприятия обязаны руководствоваться именно положениями первого документа, в котором устанавлены предельно допустимые нормы только по шести группам антибиотиков, говорится в письме. А по остальным группам препаратов, не перечисленным в техрегламенте, фактически сохраняются нулевые нормы содержания остатков ветсредства. В создавшихся условиях аграрный бизнес будет вынужден применять высокоточный метод определения остатков антибиотиков в продукции животного происхождения — метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором (ВЭЖХ), что требует приобретения дорогостоящего оборудования, привлечения высококвалифицированных специалистов и длительных сроков проведения исследований, из-за чего скоропортящаяся продукция после проведения анализов не сможет быть использована. Устранять проблему нужно в месте ее возникновения, то есть не на перерабатывающих предприятиях, а в хозяйствах, уверены эксперт. Также они указывают на то, что МДУ остатков антибиотиков не установлены на готовую продукцию. Поэтому, исполняя решение ЕЭК, переработчики в любом случае могут оказаться нарушителями, если при проверке готовой продукции будут обнаружены даже незначительные следы лекарств.



Существует два документа, регулирующих применение ветпрепаратов (включая антибиотики): техрегламент и единые ветеринарно-санитарные требования, напоминает Максим Синельников. А решение ЕЭК, получается, «повисло в воздухе». Решение комиссии вносит дополнительную сумятицу в техническое регулирование отрасли, которое и так порой не обременено логикой, считает эксперт. Так, например, он отмечает несоответствие норм для животноводческого сырья и для готовой продукции: показатели МДУ по тетрациклину для готовых мясных продуктов в 10 раз жестче, чем для сырого мяса. А ведь готовая продукция не «разбавляется» в десять раз, а содержит более 60% мяса. «То есть если сырье соответствует нормам безопасности, не факт, что готовая продукция окажется без нарушений», — поясняет он.



В «Черкизово» считают решение ЕЭК нужным, но не до конца проработанным. Для холдинга не будет проблемой внедрить инновацию комиссии, но только в том случае, если одновременно с расширением перечня антибиотиков будет проводиться работа по разработке методик контроля. Сейчас методики определения остаточного количества в пищевых продуктах отсутствуют для 14 препаратов, констатирует руководитель управления контроля качества и стандартизации группы Елена Агеева. По ее словам, в этих случаях рекомендовано пользоваться научными источниками для проведения исследований, но это положение не соответствует законодательным нормам ЕАЭК и России в области стандартизации. В отсутствие экспресс-методов предприятиям придется тратиться на дорогостоящие исследования, для которых необходимо будет приобретать за рубежом сложное лабораторное оборудование и реактивы.



В нынешнем виде решение ЕЭК требует доработки, в нем есть слабые места, согласен Ризван Джанарсланов. Анализы некоторых видов антибиотиков стоят дорого — несколько десятков тысяч рублей, напоминает он. Есть также чисто технические проблемы: не предусмотрено, где в существующих формах сопроводительных документов требуется отражать информацию. Непонятно и то, как часто необходимо проводить исследования и предоставлять эту информацию клиентам, добавляет топ-менеджер.



Проблема преувеличена?

Руководитель исполкома НМА Сергей Юшин, гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, исполнительный директор Союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина и гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева в своем письме Михаилу Абызову, в свою очередь, утверждают, что проблемы мясного рынка обусловлены именно несовершенством техрегулирования, но никак не качеством продукции. Они напоминают, что в прошлом году Роскачество провело несколько веерных проверок мясной продукции — охлажденных тушек бройлеров и колбасной продукции нескольких видов. В первой проверке — тушек бройлеров — из 21 образца не соответствовали требованиям по безопасности только два. Во втором случае — при проверке колбасной продукции — из 30 образцов предельно допустимые нормы содержания антибиотиков были обнаружены только в трех. Но даже если проблема существует, входной контроль на перерабатывающих предприятиях не решит ее, уверены эксперты мясного рынка. Причина кроется на животноводческих предприятиях, которые злоупотребляют применением ветпрепаратов, игнорируют инструкции фармкомпаний, слабо контролируют процесс выведения антибиотиков перед убоем.



Похожую статистику приводит Белов по молочному рынку. По его словам, нарушения по антибиотикам встречаются крайне редко (1-2% максимум от общего объема исследуемой продукции) и обычно объясняются безалаберностью линейного персонала. Например, в молоке, которое приходит с ферм в выходные дни, нарушения выявляются чаще, чем в будни.



В молочном секторе нарушения по антибиотикам встречаются крайне редко. После лечения антибиотиками корова находится на карантине 10 днейТ. Кулистикова



В свиноводстве такой проблемы нет, уверен Юрий Ковалев. За последние три-четыре года Россельхознадзор кратно увеличил количество проверок на содержание ветсредств. Но и тогда стал обнаруживать нарушений не более 1-3% от всего объема проб. Но сказать, сохранится ли этот позитивный тренд с введением новых правил, эксперт пока не берется.



Опрошенные «Агроинвестором» аграрии утверждают, что если и используют антибиотики, то исключительно точечно и в терапевтических целях. Да и за коллег по цеху, даже попадавшихся на антибиотиках, тоже уверены, что это была «чистая случайность». Так, не использует антибиотики на всех этапах производства один из крупнейших производителей куриного яйца «Волжанин» (Ярославская область), рассказывает начальник ветслужбы компании Анна Ерошина. Между тем компания все равно контролирует свою продукцию на выходе: раз в год предприятие проводит проверку своей продукции на содержание четырех видов антибиотиков, как того требует техрегламент «О безопасности пищевой продукции». Решение ЕЭК, говорит Ерошина, не должно повлиять на количество лабораторных исследований остатков антибиотиков и, следовательно, на конечную стоимость продукции.



Не болеет птица (и поэтому не требуется лечение антибиотиками) на птицефабрике «Синявинская» (Ленинградская область), утверждает гендиректор компании Артур Холдоенко. По его словам, компания обходится профилактическими мерами. Программа защиты животных, разработанная на фабрике, предусматривает использование биологических препаратов — вакцин. На них компания тратит 80% денег, заложенных на программу. Другие 20% идут на приобретение ветсредств, приборов, анализов, реактивов. Кроме того, птицефабрика полностью исключила из рациона своих птиц животные корма (мясокостную, рыбную муку). «Если какие-то агропредприятия используют антибиотики, то значит, у них системный сбой — в программе защиты животных, в технологии содержания, кормления животных и т. п. И с помощью антибиотиков этот сбой пытаются нивелировать, то есть борются со следствием, а не с причиной, — считает топ-менеджер. — При этом применение антибиотиков обходится компаниям дороже: когда животные болеют, они не дают того количества и качества продукции, какую дают здоровые животные».



Все используемые в «Знаменском» лекарственные средства разрешены для применения в России, имеют декларацию соответствия и производятся известными на рынке компаниями, а объем использования строго соответствует числу заболевших животных, утверждает Кострикина. По ее словам, на предприятии разработана «Программа производственного контроля», согласно которой в аккредитованных лабораториях проводятся исследования сырья и готовой продукции на исключение антибиотиков. Для каждого вида препарата предусмотрен определенный срок, в течение которого он выводится из организма. Животное, прошедшее курс лечения антибиотиком, не может быть отправлено на убой, пока не закончился соответствующий срок выведения средства из организма. «С момента вступления в силу решения ЕЭК мы, как и полагается, указываем название ветпрепарата, дату его последнего применения и подтверждение сроков его выведения из организма животного, а также реквизиты лабораторного документа, подтверждающего отсутствие антибиотиков в продукции и сырье», — говорит Кострикина.



«Как все» лечит своих животных ПХ «Приневское» (Ленинградская область), рассказывает начальник цеха животноводства сельхозпредприятия Владимир Лебедь. «Бывает, что приходится использовать для лечения и антибиотики, но тогда заболевшая корова выводится из стада и доится в отдельную емкость, в общую систему такое молоко не попадает, — уверяет он. — На карантине животное находится не менее 10 дней. Хотя, как и у людей, у каждой коровы организм по-своему реагирует на лекарство: случается, что „больничный“ приходится продлевать еще на несколько дней, и выводиться антибиотик может дольше, чем указано в инструкции». После карантина молоко животного тестируют на остатки препаратов, и только полностью «чистую» корову возвращают в общее стадо. «Мы ежедневно производим 27 т молока, если молоко с антибиотиками попадет в общий надой, его никто из переработчиков не возьмет — придется весь объем выливать, — говорит Лебедь. — Поэтому наша заинтересованность в чистоте молока выше, чем у государства».





Предлагаемые методики исследований требуют значительных затратТ. Кулистикова



При выращивании животных и птицы в группе «Черкизово» используются только официально сертифицированные на территории России ветеринарные препараты, утверждает Елена Агеева. По ее словам, перед массовым использованием продукции проводится проверка остаточных количеств препаратов в мясе в соответствии с методиками производителя препарата. На площадках выращивания и переработки уже более двух лет действует программа подобного контроля, и еще до вступления в действие решения ЕАЭК проводились системные исследования в научно-испытательном центре группы.



Только больных животных лечат антибиотиками на свинокомплексе «Машкино» (Московская область), отмечает директор предприятия Александр Кошелев. Кормить антибиотиками здоровых, во-первых, дорого, во-вторых, нет смысла. В-третьих, это ведет к ухудшению качества мяса, приводит железный аргумент руководитель. Компания старается минимизировать риски — например, корма (за исключением витаминов и минералов) выращивает сама.



Обнаружить животное с недомоганием на ранних стадиях молочному комплексу «Дамате» (Тюменская область) позволяет внедренная на ферме система дистанционного мониторинга стада, делится замгендиректора компании Андрей Григоращенко. По его словам, принцип работы системы кардинально отличается от аналогов, установленных на других предприятиях. Так, системы предыдущего поколения проводят сбор данных по показателям жвачки и половой охоты, а осмотр животных проводится только во время доения. Система, установленная на молкомплексе «Дамате», дополнена функцией определения локализации животного, позволяет отслеживать поведенческие реакции и осуществлять круглосуточный мониторинг животных. «Таким образом, у наших зоотехнической и ветеринарной служб появилась возможность исключить поголовную синхронизацию животных, заблаговременно точечно выявлять заболевания и проводить своевременное лечение, сократив до минимума использование лекарственных препаратов», — поясняет топ-менеджер. Он уточняет, что все заболевшие животные выводятся в отдельную секцию, независимо от того, используются антибиотики для лечения или нет. Коровы, проходящие лечение, доятся в отдельном доильном зале. Полученное молоко на переработку не отправляется.



В «Русмолко» (СП с сингапурской Olam Int.) антибиотики применяются исключительно для лечения заболевших животных, которые на этот период выводятся из основного стада в больничную секцию, говорит гендиректор компании Суманта Де. Больничная секция доится в малом доильном зале в отдельный молочный танк. Молоко из основного доильного зала (карусель на 72 места) и малого доильного зала никогда не смешивается, что исключает даже появление следов этих препаратов в товарном молоке. Для контроля за содержанием антибиотиков в молоке на каждой ферме имеется собственная лаборатория, где каждую партию молока проверяют по ряду качественных параметров, включая наличие антибиотиков. Дополнительно покупатели молока-сырья, среди которых такие компании, как Danone или крупнейший пензенский переработчик «Молком», проводят и сохраняют в базе данных анализ каждой входящей партии молока. «Попадание молока с антибиотиками в переработку практически исключено», — заявляет Суманта Де.







Подводные камни

Отрицая свою причастность, отдельные аграрии между тем нехотя соглашались: проблема содержания антибиотиков в животных все-таки существует. Например, председатель совета директоров компании «АгриВолга» Алексей Костин знает, что в условиях большой скученности птиц или животных предприятия, бывает, применяют антибиотики в превентивных целях — для предотвращения любой эпизоотии, которая может возникнуть. Ведь если заболеет все поголовье, это может нанести колоссальный экономический ущерб. Например, в птицеводстве антибиотик либо добавляется вместе с кормами (как часть комбикорма), либо распыляется в воздухе в виде эмульсии. Топ-менеджер напоминает, что такая практика была широко распространена в США. Там средний размер откормочных площадок — 10 тыс. голов. Во избежание заболеваний в корма добавляли антибиотики и гормоны роста, чтобы период откорма сократился. То есть изначально любой американский стейк предполагал наличие антибиотиков и гормонов роста. Однако сейчас и в США, и в других странах ситуация существенно улучшилась, знает Костин.



Проблема «накачивания» мяса антибиотиками в российском свиноводстве есть, признает Кострикина. По ее словам, специалисты некоторых компаний считают, что массированное использование этих препаратов в превентивных целях позволяет снизить общие расходы предприятий на производство животных. «Мы же считаем такой подход заблуждением», — говорит она.



В реализации решения ЕЭК может возникнуть еще одна проблема, которая на первый взгляд не видна. «Сейчас в России с лабораторными исследованиями дело обстоит из рук вон плохо, — напоминает Альберт Давлеев. — Лаборатории, за результаты работы которых можно поручиться, в России можно посчитать по пальцам». Именно поэтому у многих российских компаний, которые собираются заниматься экспортом, существует искривленная картина того, что их продукция безопасна. А в зарубежных лабораториях она не проходит тестирование: либо отличается методология, либо результаты неверные, знает эксперт.



Основатель агрохолдинга «Красный Восток» Айрат Хайруллин считает, что если проблема содержания антибиотиков в молоке-сырье есть, ее как минимум надо решать постепенно, а не одним махом. Прописать «дорожную карту», разобраться, откуда какие препараты берутся, разработать методики выявления остатков антибиотиков (там, где их нет), определить переходный период.



В первый месяц после вступления в силу решения ЕЭК никакой работы по его реализации на рынке не наблюдалось, отмечали эксперты и участники рынка. Отраслевые союзы разослали своим членам пояснительные записки, как правильно читать и применять документ, чтобы снять с себя возможные риски, рассказывают Синельников и Белов. По их данным, на начало сентября никаких прецедентов, связанных с новым документом, не было.

