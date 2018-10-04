Агроинвестор



Неблагоприятная погода во время сбора зерна во многих регионах страны вызывала опасения участников рынка и экспертов относительно качества урожая-2018. В середине сентября Центр оценки качества зерна, обследовав более 28 млн т зерновых агрокультур (мягкую и твердую пшеницу, фуражный и пивоваренный ячмень, рожь, кукурузу), сообщал, что доля пшеницы первого-четвертого классов в общем сборе уступала значению 2017 года. Хотя по мере продвижения уборочных работ на восток страны это отставание сокращалось: если на 10 сентября доля продовольственного зерна оценивалась ведомством в 65,9%, до уже через неделю — в 66,6%. В прошлом году на 17 сентября эта доля составляла 67,6%, отмечает руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. «Снижение объема продовольственного зерна в основном произошло за счет регионов Центрального Черноземья, где увеличилась доля неклассной пшеницы (с проростом) и фуража. В то же время уборка в Сибири и на Урале, которая в этом году существенно отстает от среднегодовых показателей, может несколько выровнять эту ситуацию», — говорил эксперт тогда.