 Из класса в класс. Как подработка зерна влияет на рентабельность его производства — Агроинвестор
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Технологии
Из класса в класс. Как подработка зерна влияет на рентабельность его производства
Алена Белая
Агроинвестор
4 октября 2018
Качество зерна из года в год не делается лучше. Многие аграрии не только пренебрегают технологиями выращивания, но и не стремятся позаботиться об уже собранном урожае. Однако, как показывает практика последних лет, без оборудования по подработке зерна получать продукт, соответствующий потребностями экспортеров и переработчиков, становится все сложнее
журнал «Агроинвестор»
октябрь 2018
Фото: Shutterstock


Неблагоприятная погода во время сбора зерна во многих регионах страны вызывала опасения участников рынка и экспертов относительно качества урожая-2018. В середине сентября Центр оценки качества зерна, обследовав более 28 млн т зерновых агрокультур (мягкую и твердую пшеницу, фуражный и пивоваренный ячмень, рожь, кукурузу), сообщал, что доля пшеницы первого-четвертого классов в общем сборе уступала значению 2017 года. Хотя по мере продвижения уборочных работ на восток страны это отставание сокращалось: если на 10 сентября доля продовольственного зерна оценивалась ведомством в 65,9%, до уже через неделю — в 66,6%. В прошлом году на 17 сентября эта доля составляла 67,6%, отмечает руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. «Снижение объема продовольственного зерна в основном произошло за счет регионов Центрального Черноземья, где увеличилась доля неклассной пшеницы (с проростом) и фуража. В то же время уборка в Сибири и на Урале, которая в этом году существенно отстает от среднегодовых показателей, может несколько выровнять эту ситуацию», — говорил эксперт тогда.

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