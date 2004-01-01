В Австралии со следующего года скотобойни будут производить оценку бараньих туш с помощью использования объективной измерительной системы (ОИС). В основе этой системы лежит рентгеновская технология, которая может измерять выход мяса, костей и жира с каждой туши, передает информационно-аналитическое агентство «ИМИТ».

Подобная система оценки в 2017 году, как ожидается, также будет опробована на говяжьих тушах, а потом введена повсеместно, сообщил управляющий директор Мясной и животноводческой корпорации Австралии (MLA) Ричард Нортон. Установить оборудование предполагается на 90 скотобойнях страны, затраты составят $150 млн.

«После первоначального этапа объективного измерения туши вся информация, включая товарный выход мяса, костей и жира, будет предоставляться остальным участникам цепочки поставок», — сказал Нортон. Как считают в MLA, внедрении рентгена, который многие годы используется в здравоохранении и медицине, в мясной индустрии позволит повысить конкуренцию австралийского мяса на внешних рынках, снизить затраты на классификацию туш и потери на этапе переработки, а также содействовать исследованиям в области селекции.

«В Австралии производство мяса — направление более промышленно ориентированное и объемы на скотобойнях большие. А В Канаде и США есть, например, 10 оттенков свинины и 70 к ней мраморности. В России потребности в настолько точных измерениях пока нет. У нас же много небольших и старых скотобоен, да и пока рынок тоже не сформировался, чтобы была необходимость в настолько точных измерениях», — сказал «Агроинвестору» председатель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.