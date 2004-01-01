Тарифы на перевозки овощей и фруктов в Сибирь и Дальний Восток могут быть снижены

Минсельхоз выступил с инициативой снять все транспортные ограничения на рынке зерна. Об этом официально заявил директор департамента регулирования продрынка Минсельхоза Владимир Волик в ходе своего выступления на втором Всемирном зерновом форуме в Сочи.

«Мы должны снять внутри страны все транспортные ограничения по передвижению продукции по максимуму. Это просто обязательно надо сделать. Это основной приоритет в развитии логистики», — отметил он.

В Минсельхозе считают, что это необходимо сделать для балансировки товарной и ценовой ситуации на рынке. Она должна быть на достаточном уровне, чтобы любой участник внутреннего рынка имел возможность приобретать продукцию внутри страны.

Об ограничениях по логистике, существующих сегодня на зерновом рынке, говорят все эксперты отрасли. По мнению Волика, необходимо максимально их снизить, чтобы не было сегментации. «Регионы, которые по ценовым ограничениям, в первую очередь, по транспортной логистике, не могут это обеспечить, соответственно имеют проблемы со сбытом продукции», — сказал он.

По данным Минсельхоза, маржа на весь зерновой комплекс составляет около $40 на одну тонну. Ведомство заинтересовано в том, чтобы распределить ее на те сектора комплекса, которые имеют больший потенциал для развития.

Позиция министерства относительно экспорта, по словам чиновника, будет ориентирована на два момента. «Первое — безусловно, сохранить собственные позиции на мировом рынке, которые мы сейчас имеем, причем в большинстве случаев — за счет девальвационного эффекта. Второе — нам надо наращивать новые. России нужно сделать рывок в обеспечении качества пшеницы для достойной конкуренции по цене на внешних рынках», — подчеркнул Волик.

Так Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на встрече с главами иностранных делегаций, международных организаций и международным экспертным сообществом в рамках Всемирного зернового форума заявил о весьма оптимистичных перспективах экспорта зерна. «Мы ставим перед собой цель к 2030 году выйти на уровень производства зерна в России порядка 150 миллионов тонн, а значит экспорт уже будет порядка 50 миллионов», — отметил он.