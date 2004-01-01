Минсельхоз готовит проект закона, предусматривающего создание федерального информационного ресурса земель сельхозназначения — государственного реестра сельскохозяйственных земель. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин на парламентских слушаниях в Госдуме, сообщает пресс-служба ведомства. По словам Левина, необходимо активизировать меры по вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно подготовленным к слушаниям документам, на 1 января 2016 года общая площадь земель сельхозназначения в России составляла 383,7 млн га, в том числе сельхозугодий — 197,7 млн га, передает «Интерфакс». Площадь несельскохозяйственных угодий (заняты коммуникациями, внутрихозяйственными дорогами, лесными насаждениями, водными объектами, строениями для производства сельхозпродукции и т. д. ) в структуре земель сельхозназначения составляет 186 млн га. В государственной и муниципальной собственности находится 257,9 млн га (66,9%), в частной — 127,6 млн га (33,1%). По данным Минсельхоза, на начало 2015 года в России не использовалось 28,3 млн га сельхозземель.

Необходимо провести инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения и впоследствии вести единый земельный баланс, уверен глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. «Нужен реестр земельных участков по определенных участков и, конечно, нужен реестр тех, кто работает на этой земле. Сейчас в ряде регионов есть учет, в других — нет. Кроме того, учет ведут несколько различных федеральных ведомств, но единого земельного баланса сейчас нет», — сказал Кашин «Агроинвестору».

В настоящее время в России уже существует кадастр объектов недвижимости, который ведет Росреестр и в котором все земли по категориям учтены, напомнила директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. «Росреестр ведет учет границ участков, категории участков, видов угодий, в чьей собственности находятся. По данным Россреестра в государственном кадастре недвижимости числятся — если ориентироваться по площади — практически все земли сельхозназначения. Есть проблема с отражением участков, границы которых установлены в соответствии с действующим законодательством, но ведение реестра земель Минсельхозом этой проблемы не решит, оно не будет уточнять границы. Может быть, в Минсельхозе хотят вести на основе реестра участков земель сельхозназначения государственный мониторинг использования сельхозземель, но тогда можно взять информацию из Росреестра, а не тратить бюджетные деньги на новый перечень», — сказала Шагайда.

Она не исключила, что реестр создается в целях контроля за эффективностью использования земель, в том числе для того, чтобы иметь основания для изъятия неиспользуемых угодий, однако выразила сомнения в необходимости подобных мер по всей территории страны. «Земля, в основном, не используется в тех регионах, где на нее нет спроса. Поэтому может получиться, что землю изымут, выставят на аукцион, а спроса на нее не будет. В результате участок должен выкупить субъект России или муниципалитет. Такая операция введет их бюджеты в расход, а местные бюджеты лишатся также надежды получить земельный налог или сам налог, если собственник его платил: с участков в госсобственности, не предоставленных кому-либо, земельные платежи не взимаются. Тем более, что в собственности государства и так много земель и оно не продемонстрировало, что является хорошим собственником: значительная доля государственной земли не используется, она выше, чем по частным землям», — сказала Шагайда. Кроме того, заметила она, крайне осторожно необходимо относиться и к самому понятию «неэффективно используемые земли», так как изъятие на этом основании может быть инструментом земельного передела. «Как определить эффективность использования? Здесь недостаточно посмотреть урожайность, но и важно учитывать уровень выноса веществ в данном месте, какая почва, ее истощение и т. д. Если государство еще будет пытаться определять эффективность по каждому участку, то это обернется расходами бюджета, ростом коррупционной составляющей любого административного контроля», — отметила она.

О необходимости введения в оборот «миллионов гектаров пашни, которые сейчас простаивают», в конце прошлого года заявлял президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. «Предлагаю изымать у недобросовестных владельцев сельхозземли, которые используются не по назначению, и продавать их на аукционе тем, кто хочет и может возделывать землю», — сказал Владимир Путин.